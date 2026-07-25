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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, Türkiye Karate Şampiyonası Finalleri'nde şampiyon olarak milli takıma seçilen Osmanelisporlu sporcu Tuğba Çürük’ü makamında ağırladı.

Milli Takım seçmeleri ve Premier Lig etaplarını başarıyla tamamlayan Tuğba Çürük, Türkiye Karate Şampiyonası Finalleri'nde rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu. Elde ettiği bu önemli başarıyla milli takım kadrosuna giren başarılı sporcu, Polonya’da düzenlenecek Dünya Karate Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, milli sporcu Tuğba Çürük’ü başarısından dolayı tebrik ederek, bu süreçte emeği bulunan antrenörleri Murat Salih Kurnaz ile Tuğba Kurnaz’a da teşekkür etti.

Başkan Torun, Polonya’da gerçekleştirilecek Dünya Karate Şampiyonası’nda Türkiye, Bilecik ve Osmaneli’ni temsil edecek milli sporcu Tuğba Çürük’e başarı dileklerini ileterek, uluslararası arenada da önemli dereceler elde edeceğine inandığını ifade etti.