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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, mali yapının güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Maliye borçlarının tamamının ödendiğini, SGK borcunun ise icra takibinden çıkarıldığını açıkladı.

Başkan Torun Eylül ayı olağan Meclis Toplantısında yaptığı açıklamada, mali disiplin ve planlı çalışma doğrultusunda önemli bir sürecin tamamlandığı belirterek, “SGK borcu icra takibinden kurtuldu. Maliye borçlarımızın tamamını ödedik. Belediyemizin artık icra takibinde 1 kuruş dahi borcu bulunmuyor” ifadelerine yer verdi.

Bekir Torun, göreve geldikleri günden bu yana belediyenin mali yapısını güçlendirmek ve mevcut kaynakları etkin kullanmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Borç yükünün azaltılmasıyla birlikte önümüzdeki dönemde belediyenin kaynaklarının hizmet, yatırım ve yeni projelere yönlendirileceğini belirten Başkan Torun. “Mali disiplini sağladık, Osmaneli’mize yatırım için önümüzü açtık” ifadelerini kullanarak çalışmaların devam edeceğini bildirdi.