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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



İYİ Parti Ordu İl Başkanı Fatih Titiz, AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat'ın muhalefeti hedef alan fındık açıklamalarına sert yanıt verdi. 1 ton fındığın 2001 ve 2026 yıllarındaki alım gücünü karşılaştıran Titiz, "Aynı ürün, aynı emek... Söz şimdi sizde" diyerek iktidara yüklendi.

"25 YILDIR SORUNU ÇÖZEMEDİNİZ"

İYİ Parti Ordu İl Başkanı Fatih Titiz, AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat'ın muhalefeti hedef alan fındık açıklamalarına çarpıcı verilerle yanıt verdi. "Size eksiklikleri söylemek için yüzde kaç oy almak gerekiyor?" diye soran Titiz, 1 ton fındığın 2001 ve 2026 yıllarındaki alım gücünü karşılaştırarak iktidarı sert sözlerle eleştirdi.

"KİBİR DOLU İFADELERLE CEVAP VERMEYE ÇALIŞIYOR"

Milletvekili Mustafa Hamarat'ın televizyon ekranlarından muhalefete yönelik kullandığı ifadeleri eleştiren Fatih Titiz, iktidarın Ordu'nun gerçek sorunlarından uzak olduğunu savundu.

Titiz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Her zaman söylüyoruz; Ordu'nun en büyük sorunlarının başında, temsil ettiği şehrin ekonomisini, sosyal hayatını ve dertlerini bilmeyen iktidar milletvekilleri geliyor. 'Maden fındıktan daha fazla kazandırıyor', 'Babam söyledi, Atatürk Ordu'ya hiç gelmemiş' gibi sözlerle, arada sırada uğradıkları Ordu'da vatandaşı kendilerine güldüren milletvekillerine daha önce de tavsiyelerde bulunmuştuk.

Yaptığımız basın açıklamasını dinleyen iktidar milletvekillerinden biri, yine bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunarak, 'Yüzde 10 bile oy alamamış adam üst perdeden konuşuyor. Aman ha fındığa sahip çıkın falan...' gibi kibir dolu ifadelerle cevap vermeye çalışıyor. Sayın vekile şu soruyu sormak gerekiyor: Size eksiklikleri söyleyebilmek için yüzde kaç oy almak gerekiyor?"

"25 YILDIR NEREDESİNİZ?"

İktidarın fındık politikasını eleştiren Titiz, mevcut yönetimin yıllardır üreticinin sorunlarına kalıcı çözüm üretemediğini savundu.

Açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fındık üzerinden hamaset yapılmamasını istemiş. Fındık fiyatlarının 0,95 dolardan 4-5 dolar bandına kendi dönemlerinde çıktığını söylemiş. Ferrero'yla çatışmak ya da şikâyet etmek yerine başka argümanların devreye sokulması gerektiğini ifade edip, fındıkla ilgili birçok konuda muhalefete akıl vermiş. Bir de muhalefetten fındık için bir şey yapılmasını bekliyormuş. Sayın vekil galiba iktidarın kendileri olduğunun farkında değil. Ülkeyi 25 yıldır kendilerinin yönettiğini, kendisinin de 3. dönem milletvekili olduğunu unutmuş. Hâlâ 'Şu yapılmalı, bu yapılmalı' diyor. 25 yıldır fındığın ve üreticinin sorununu çözememiş, fındık politikasını eleştirenlere ise 'Bir de edep edin' diyor. Pes... Gerçekten pes..."

1 TON FINDIĞIN ALIM GÜCÜ MASAYA YATIRILDI

AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat'ın fındık fiyatlarının dolar bazında arttığı yönündeki açıklamalarına rakamlarla karşılık veren Fatih Titiz, üreticinin alım gücündeki düşüşe dikkat çekti. Titiz, "Evet, fındık fiyatı 2002 yılında yaklaşık 95 sent seviyesindeydi, bugün ise 4-5 dolar bandına kadar yükseldi. Peki Sayın Vekile sormak gerekiyor: Fındık 95 sent iken mi üretici daha güçlüydü, yoksa bugün 4-5 dolar seviyesindeyken mi? Buyurun, rakamlar anlatsın." ifadelerini kullandı.

Buna göre 1 ton fındıkla alınabilen ürün miktarındaki değişim şöyle sıralandı:

Ekmek: 2001'de 30-35 bin adet, 2026'da 11-13 bin adet.

Mazot: 2001'de 6-7 bin litre, 2026'da 2,3-2,7 bin litre.

Çeyrek altın: 2001'de 120-150 adet, 2026'da 28-35 adet.

Patates: 2001'de 20-25 ton, 2026'da 4,5-5 ton.

Soğan: 2001'de 18-22 ton, 2026'da 4-4,5 ton.

500 gram makarna: 2001'de 25-30 bin paket, 2026'da 5,5-6,5 bin paket.

5 litrelik ayçiçek yağı: 2001'de 1.200-1.500 adet, 2026'da 300-380 adet.

"AYNI ÜRÜN, AYNI EMEK; SÖZ ŞİMDİ SİZDE"

Açıklamasının sonunda üreticinin emeğinin yıllar içinde değer kaybettiğini savunan Fatih Titiz, mesajını doğrudan AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat'a yöneltti.

Titiz, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Aynı ürün, aynı emek, aynı 1 ton fındık. Evet Sayın Vekil, söz şimdi sizde."