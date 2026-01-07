Bilecik / Serhat KAYA / Yeniçağ



Bilecik Belediye Meclisi, Başkan Melek Mızrak Subaşı’nın Şubat ayı içerisinde yurt dışında katılacağı programda görevlendirilmesine onay verdi.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı Bilecik Belediyesinin de üyesi olduğu Tarihi Kentler Birliği tarafından yurt dışında düzenlenen ve Belediye Başkanları düzeyinde katılımın olacağı programda görevlendirilmek üzere Ocak ayı Meclis toplantısında Meclis Üyelerinden onay istedi.

Başkan Subaşı yurt dışında görevlendirileceği program hakkında verdiği bilgide programın masraflarının tamamının Tarihi Kentler Birliği tarafından karşılanacağını söyledi.

Başkan Subaşı’nın madde üzerindeki bilgilendirmesinin ardından Tarihi Kentler Birliği tarafından 11-15 Şubat tarihleri arasında yurt dışında düzenlenecek ve tüm masrafları Birlik tarafından karşılanacak olan programda Başkan Subaşı’nın görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.