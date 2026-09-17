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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / İlker Turan / Yeniçağ



Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 745. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri sırasında Adalet Bakanı Akın Gürlek ile ilgili kamuoyuna yansıyan görüntüler üzerine açıklama yaptı. Basına yansıyan kısa görüntüde program sırasında Gürlek ile Subaşı’nın tokalaşmadığı öne sürülmüştü.

Başkan Subaşı söz konusu kısa görüntünün olayın tamamını yansıtmadığını belirterek, Bakan Gürlek’in program alanına gelişi sırasında protokol üyeleriyle birlikte kendisini karşıladıklarını ve selamlaştıklarını ifade etti. Kamuoyuna yansıyan görüntünün ise bu karşılamanın ardından protokolde yerlerini aldıkları sırada kaydedildiğini söyledi.

Subaşı, “Birkaç saniyelik bir görüntü üzerinden, gerçekte yaşanmamış bir durumun yaşanmış gibi değerlendirilmesi ve bunun üzerinden farklı anlamlar çıkarılması doğru değildir” ifadelerini kullandı.

“ŞEHRİMİZE GELEN HER MİSAFİRİMİZİ KARŞILAMAK SORUMLULUĞUMUZDUR”

Bilecik Belediye Başkanı olarak kente gelen misafirleri devlet geleneğine ve Bilecik’in misafirperverliğine uygun şekilde karşılamanın sorumlulukları arasında bulunduğunu belirten Subaşı, bunun aksine bir tutum sergilemesinin söz konusu olmadığını kaydetti.

Subaşı açıklamasını, “Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, birkaç saniyelik görüntülere değil, olayın tamamına ve gerçeğin kendisine dayanmalıdır. Yaşanmamış bir olay üzerinden haber üretmeyi, yorumlamayı ve bunu gerçekmiş gibi kamuoyuna yaymayı doğru bulmuyorum” sözleriyle tamamladı.