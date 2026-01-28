

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Vali Faik Oktay Sözer’in başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na il genelindeki tüm kurum müdürleri ve yöneticiler katılım sağlarken; kentte yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı. Toplantıda, Bilecik’in mevcut ihtiyaçları ve geleceğe yönelik öncelikleri doğrultusunda ilgili kurumların iş birliği içinde hareket etmesinin önemi vurgulandı.

Toplantıda, Bilecik’in trafik sorununa kalıcı çözümler üretecek önemli projeler Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı tarafından gündeme getirildi. Başkan Subaşı, kent merkezindeki trafik yükünü önemli ölçüde hafifletecek çevre yolu projeleri ile özellikle Hürriyet Mahallesi’ni kapsayan alternatif yol çalışmasının Bilecik açısından taşıdığı önemi kurul üyeleriyle paylaştı. Söz konusu projelerin hayata geçirilmesinin, şehir yaşamına rahat bir nefes aldıracağı ifade edildi.

Başkan Subaşı, ulaşım projelerinin ilerleyebilmesi için ilgili tüm kurumların sürece destek vermesinin önemine dikkat çekerek, kurumlar arası koordinasyon ve ortak akıl vurgusu yaptı.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Başkan Subaşı:

“Valimiz Sayın Faik Oktay Sözer’in önderliğinde, ilimizdeki tüm kurum müdürleri ve yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda; kentimizin trafik yükünü önemli ölçüde rahatlatacak ve şehrimize nefes aldıracak çevre yolu projeleri ile özellikle Hürriyet Mahallesi'ni kapsayacak alternatif yol projesini bir kez daha gündeme getirdik. Bilecik’in geleceği adına büyük önem taşıyan bu projenin hayata geçmesi için ilgili tüm kurumlarımızın desteğini beklediğimizi ifade ettik. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla koordineli şekilde; ortak akıl, güçlü iş birliği ve kentimizin yararı için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.