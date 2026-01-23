

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı yaptığı açıklamada, ‘Seçim döneminde söz vermiş olduğumuz bir hizmeti daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz’’ dedi.

Başkan Subaşı, Bilecik Belediyesi tarafından Haziran 2025 tarihi itibariyle hizmete sunulan Bilkart Ulaşım Sistemi hakkında kamuoyunu bilgilendirici açıklamalarda bulundu.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Birimi’ni ziyaret eden Başkan Subaşı, ilgili birim çalışanlarından sistemin işleyişi hakkında bilgi aldı.

Dolmuş hatları, güzergah bilgileri ve sistemdeki veriler hakkında bilgiler alan Başkan Subaşı, ‘’Bilkart Sistemi ile şehir içi ulaşımda modern, güvenli ve temassız ödeme dönemini başlatarak, seçim sürecinde verdiğimiz sözlerden birini daha hayata geçirmenin mutluluğunu sizlerle paylaşıyoruz’’ dedi.

‘’HER AÇIDAN ÇAĞA AYAK UYDURMAK İSTİYORUZ’’

Açıklamasında ‘Her açıdan çağa ayak uydurmak istiyoruz’’ diyen Başkan Subaşı, ‘’İlimizde daha önce halk dolmuşlarında akıllı ulaşım sistemi yoktu. Bu yüzden 65 yaş üstü vatandaşlarımız, engelli bireylerimiz ya da öğrencilerimiz zorluklar yaşıyordu. Bizler çağa ayak uydurmak istiyoruz. Artık sistem için oluşturulan kartlarla ulaşımda rahatlık ve kolaylığı yakalamamız gerekiyordu.’’ İfadelerini kullandı.

Başkan Subaşı, uygulamanın daha da geliştirileceği ve vatandaş memnuniyetini artıracak adımlar atacaklarını da kaydetti.

‘’HER ARAÇTA BULUNAN KAMERALARLA GÜVENLİ VE SAĞLIKLI ULAŞIM İMKANI SAĞLIYORUZ’’

Her araçta bulunan kameralarla güvenli ve sağlıklı ulaşımın elde edildiğini hatırlatan Başkan Subaşı, ‘’Araçlarımızın nerede olduğu, ne zaman durağa geleceği, hızı ve benzeri birçok konuda vatandaşlarımız uygulama sayesinde bilgi sahibi olabiliyor. Aynı zamanda Ulaşım Hizmetleri Birimindeki arkadaşlarımız da her bir aracı takip edebiliyor. Sistem kapsamında şu ana kadar ilimizde 20 bini aşkın dört ayrı kalemde kartı vatandaşımızla buluşturduk. Bir Haziran’da başlayan sistem kapsamında yıl sonuna kadar 2 milyona yakın biniş gerçekleşmiş olduğunu arkadaşlarımızın verdiği bilgiyle öğrendik. Bu binişlerin yüzde 7.5’ini kapsayan yaklaşık 252 bin adet binişi ücretsiz olarak belediyemizin destekleriyle halkımızla buluşturduk’’ ifadelerini kullandı.

Başkan Subaşı, telefonlara yüklenebilen ‘Bilecik Ulaşım’ uygulamasıyla vatandaşlarımızın araçları takip, geliş ve geçiş zamanları gibi birçok konuyu yakından takip edebileceği bilgisini de verdi.