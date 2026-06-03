Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Belediyesi Meclisi Haziran ayı ilk toplantısında Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı MHP grubunun sorusu üzerine yapımı adeta yılan hikayesine dönen çarşı içindeki AVM’nin müteahhidine olan borç ile ilgili bir açıklama yaptı.

Başkan Subaşı, Bilecik belediyesine 100 adede kadar 0 (sıfır) ve ikinci el toplu taşıma aracı (otobüs/minibüs veya toplu taşımaya uygun diğer araçlar) satın alınması/kiralanması konusunun görüşülmesi esnasında Milliyetçi Hareket Partisi grup sözcüsü Kadir Harmandar’ın araçları alabilmek için belediyenin parasının bulunup bulunmadığına dair sorusu üzerine verdiği cevapta; çarşı içinde bulunan ve yapımı bir türlü tamamlanamayan AVM’nin müteahhidine olan borcun bittiğini söyledi.

Başkan Subaşı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bana kredi çekme yetkisi vermiştiniz. Kredimizden bir türlü borcunu ödeyip bitiremediğimiz AVM’nin borcunu ödedik ve artık bitirdik. 25 Haziranda bir proje ihalemiz olacak. Önce içeriğini tabi ki değiştirmemiz lazım. Çünkü maalesef yangın yönetmeliğine uymayan bir bina var elimizde. Önce yangın yönetmeliğine uydurmamız gerekiyor. Satışının kolay yapılabilecek, kiralanmasının kolay yapılabilecek bir plana kavuşması gerekiyor. Bunun yapımı içinde bir bütçemiz mevcut, toplu taşıma almak içinde bütçemiz mevcut.” dedi.