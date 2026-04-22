Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Yeniköylü kadınlardan gelen talep doğrultusunda köylülere sulama borusu dağıttı.

Belediye başkan yardımcıları, ilgili birim müdürleri ve çalışanların olduğu dağıtım programı Yeniköy’de yapıldı.

Çiftçilerle bir araya gelen Başkan Subaşı, köy sakinleriyle sohbet etti, talep ve görüşlerini dinledi.

Bilecik Belediyesi olarak imkanları ölçüsünde her zaman çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini hatırlatan Başkan Subaşı, ‘’Yeniköylü kadın çiftçilerimizi belirli aralıklarla ziyaret ediyoruz. Geçtiğimiz ay yine kendileriyle bir araya geldik. Biz de Bilecik Belediyesi olarak imkanlarımız ölçüşünde çiftçilerimize katkı sunmak onların yanında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz.’’ dedi.

‘’ŞU ANA KADAR YAKLAŞIK 3 MİLYON FİDEYİ ÜCRETSİZ OLARAK ÇİFTÇİLERİMİZE DAĞITTIK’’

Bilecik Belediyesi olarak şu ana kadar yaklaşık 3 milyon fideyi ücretsiz olarak çiftçilere dağıttıklarını kaydeden Başkan Subaşı, ‘’Bu anlamda daha önceki dönemlerde de yaklaşık 3 milyon kadar fideyi ücretsiz köylerimizdeki çiftçilerimize verdik. 4 yıldır bu fide dağıtma geleneğini sürdürüyoruz. Hem yazlık hem de kışlık fide dağıtımı yapıyoruz. Kadınlarımızın çalışkanlığını, fedakarlığını biliyoruz. O yüzden bizden de küçük de olsa bir katkı olsun diye sulama borularını dağıttık.’’ İfadelerini kullandı.

Yeniköy Muhtarı Abdullah Keskin de çiftçiler yapılan destekten duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.