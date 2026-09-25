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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / İlker Turan / Yeniçağ



Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nı ziyaret etti.

Bilecik temasları kapsamında YENİ Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret eden konuklar daha sonra Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve belediye çalışanlarıyla bir araya geldi.

Bilecik Belediyesi’nde konuklarını ağırlayan Başkan Subaşı, konuklarına Bilecik ve Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Yeni Parti İl Başkanı Ali Özdemir, Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam, il genel ve belediye meclis üyeleri ve partililerin de olduğu buluşmada Genel Başkan Yardımcısı Çakırözer ve Milletvekili Murat Bakan, Bilecik Kent Konseyi’nde basın açıklaması yaparak, vatandaşlarla bir araya geldi.

Konuklarını Bilecik’te ağırladığı için duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Subaşı, ‘’Genel Başkan Yardımcımız Sayın Utku Çakırözer ve İzmir Milletvekilimiz Sayın Murat Bakan’ı belediyemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Kent Konseyimizde gerçekleştirdiğimiz basın açıklaması ile vatandaşlarımızla bir araya gelerek ülkemizin ve şehrimizin gündemini, ihtiyaçlarını ve beklentilerini konuştuk. Çözüm önerilerimizi karşılıklı olarak değerlendirdik.’’ İfadelerini kullandı.

Belediye Başkanlığı ziyareti, Başkan Subaşı’nın konuklarına hediye takdim edip hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.