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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Tarihi Kentler Birliği Meclis Toplantısı’na katılmak üzere Kayseri’ye gitti.

Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Subaşı, kentlerin tarihi ve kültürel mirasının korunmasının önemine dikkat çekti.

Tarihi değerlerin gelecek nesillere aktarılması ve şehirlerin sahip olduğu ortak birikimin paylaşılmasının amaçlandığını belirten Subaşı, “Kentlerimizin tarihini ve kültürel mirasını korumak, geçmişten aldığımız değerleri geleceğe taşımak ve şehirlerimizin ortak birikimini paylaşmak amaçlarıyla gerçekleştirdiğimiz meclis toplantımızın tüm kentlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Tarihi Kentler Birliği Meclis Toplantısı’nda, üye belediyelerin tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaları ile kentler arasındaki iş birliği konuları ele alındı.