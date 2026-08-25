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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / İlker Turan / Yeniçağ



Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde devam eden onarım ve yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Bilecik’in kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan önemli merkezlerinden Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Subaşı, merkezin yenilenen haliyle kısa süre içerisinde yeniden vatandaşların kullanımına sunulacağını belirtti.

Çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Subaşı, “Şehrimizin kültürel hayatının önemli merkezlerinden biri olan Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdiğimiz onarım ve yenileme çalışmalarını yerinde inceledik” dedi.

Merkezin kentteki kültürel ve sosyal yaşam açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Subaşı, “Sanatın, kültürün ve ortak buluşmaların adresi olan bu önemli merkezi en kısa sürede yenilenen yüzüyle vatandaşlarımızla buluşturacağız” ifadelerini kullandı.