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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Belediye Meclisinin Eylül ayı ilk toplantısında çarşı merkezinde bulunan ve uzun zamandır tadilat çalışmaları nedeni ile kapalı olan yer altı otoparkının halkın hizmetine sunulması konusu gündeme geldi.

Ek gündem olarak ele alına konu gereği, mülkiyeti Bilecik Belediyesi’ne ait olan, İstiklal Mahallesi, 89 Ada, 16 Parsel üzerinde yer alan yer altı otoparkının inşaat/yapım ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanarak halkın hizmetine sunulma aşamasına gelindiği belirtildi.

Konu hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, ‘’Söz konusu yer altı otoparkı, şehir içi trafik yoğunluğunu azaltması, esnaf ve vatandaşlarımızın otopark ihtiyacını güvenli ve düzenli bir şekilde karşılamasını hedefliyoruz. Otoparkın faaliyete geçebilmesi, işletme düzeninin sağlanması ve sunulan hizmetin kamu yararına uygun bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla otopark kullanım ücret tarifesinin belirlenmesine ihtiyaç duyuyoruz. Daha önce burası ücretsiz olduğu için suistimaller oluyordu. Bunun için buranın uygun bir fiyatla fiyatlandırılmasını istiyoruz. Sabah saatlerinde çocuklarını okula bırakıp hemen dönecek vatandaşlara ayrıca bir kolaylık da ele alınabilir.’’ ifadelerini kullandı.

Konu ücret tarifesi belirlenmek üzere Ücret ve Tarife Komisyonuna havale edildi.