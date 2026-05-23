Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) işbirliğinde devam eden kanalizasyon ve mazgal temizliği çalışmalarını kontrol etti.

Beraberinde ilgili birim amirleriyle sahada incelemelerde bulunan Başkan Subaşı, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yapılan çalışmalar ile vatandaşların bayrama sağlıklı ve güvenli girmelerini sağlamak amacında olduklarını kaydeden Başkan Subaşı, ‘’Vatandaşların bayrama en sağlıklı ve güvenli şekilde girmeleri amacıyla tüm birim çalışanlarımız ile sahadayız. Bayram öncesi kentimizin dört bir yanında sürdürdüğümüz kanalizasyon temizleme çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerimizden bilgi aldık. İSKİ iş birliği ve desteğiyle kanal ve terfi merkezlerinde yürütülen kapsamlı temizlik çalışmalarımızla altyapımızı daha güçlü, daha sağlıklı ve daha güvenli hale getiriyoruz. Daha temiz ve daha yaşanabilir bir Bilecik için çalışmalarımıza devam edeceğiz.’’ dedi.

İncelemeleri sırasında halkla bir araya gelen Başkan Subaşı talep ve görüşleri dinleyerek, çözümü için not aldı.