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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Belediye ekipleri tarafından Pelitözü Mahallesi’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Beraberinde ilgili başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle sahada kontroller yapan Başkan Subaşı, çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aldı.

Mahalle sakinleriyle de sohbet eden Başkan Subaşı vatandaşların taleplerini not alarak çözülmesi için gerekli talimatları verdi.

Bulduğu her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye çalıştığını kaydeden Başkan Subaşı, ‘’Vatandaşlarımızı ziyaret ederek talep ve görüşleri alıyoruz. Mahalle muhtarımız ve sakinlerin istekleri doğrultusunda buradaki birçok konuyu çözüme kavuşturuyoruz kadınlar gençler ve çocuklar için yeni projeler üretmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahalle Muhtarı Osman Göçmen ve mahalle sakinleri de yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti belirterek Başkan Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.