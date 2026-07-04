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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Orhangazi mahallesinde yürütülen çalışmaların son durumunu inceledi.

Beraberinde başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin olduğu incelemelerde Başkan Subaşı, çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aldı.

Çalışmaların büyük bir titizlikle sürdüğüne dikkat çeken Başkan Subaşı, çocuklar ve vatandaşların rahat nefes alacakları projeleri gerçekleştirmeye gayret gösterdiklerini kaydetti.

Yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Subaşı, Orhangazi Mahallesine yeni bir park ve yaşam alanı hazırladıklarını belirterek, ‘’Başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle birlikte Orhangazi Mahallemizde sahadaydık. Vatandaşlarımızın hizmetine sunacağımız park çalışmalarını yerinde değerlendirerek devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldık. Bilecik’imizin her mahallesinde yaşam kalitesini yükseltmek için sahada olmaya ve çalışmaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.