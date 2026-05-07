

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Müteahhitler Odası Başkanı Mehmet Yağız ve oda üyeleriyle bir araya geldi.

Vadipark Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen buluşmada Başkan Subaşı, oda üyelerinin talep ve görüşlerini dinledi.

Belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve ilgili birim müdürlerinin de olduğu toplantıda Subaşı, Bilecik Belediyesi’nin yeni çalışma ve projeleri hakkında bilgiler verdi.

Gerçekleştirilen buluşma hakkında sosyal medya hesabında paylaşım yapan Başkan Subaşı, ‘’Kentimiz için yapacağımız çalışmalar hakkında faydalı görüşmeler yaptık’’ ifadelerini kullanarak, ‘’Şehrimizde çalışmalarını sürdüren kıymetli müteahhitlerimizle Vadipark Sosyal Tesislerimizde bir araya geldik. Kentimiz için hayata geçirdiğimiz çalışmaları paylaşırken talep ve önerilerini de dikkatle dinledik. Bilecik’imizin daha planlı, daha yaşanabilir ve daha güçlü bir geleceğe kavuşması için ortak aklı ve işbirliği kültürünü önemsiyor; katılımları ve katkıları için Müteahhitler Odası Başkanı Mehmet Yağız ve tüm müteahhitlerimize teşekkür ediyorum.’’ İfadelerini kullandı.

Müteahhitler Odası Başkanı Mehmet Yağız ise gerçekleştirilen buluşmanın her açıdan büyük faydalar sağladığını belirterek, destekleri için Başkan Subaşı ve belediye başkan yardımcılarına teşekkür etti.