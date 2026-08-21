Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

‎

‎Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek kent genelindeki mahallelerin ihtiyaç, talep ve çözüm bekleyen konularını değerlendirdi.

‎

‎Soğuksu Bahçe’de gerçekleştirilen toplantıya Başkan Subaşı’nın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.

‎

‎Toplantıda mahallelerde yürütülen çalışmaların yanı sıra muhtarlar tarafından iletilen ihtiyaç ve talepler ele alındı. Sorunların çözümüne yönelik yapılabilecek çalışmalar konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

‎

‎Buluşmaya ilişkin paylaşımda bulunan Başkan Subaşı, mahallelerin ihtiyaçlarının muhtarlarla birlikte değerlendirildiğini belirterek, “Mahallelerimizin ihtiyaçlarını, taleplerini ve çözüm yollarını birlikte değerlendirdik” ifadelerini kullandı.

‎

‎Subaşı, toplantıya katılan mahalle muhtarlarına teşekkür etti.