Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek kent genelindeki mahallelerin ihtiyaç, talep ve çözüm bekleyen konularını değerlendirdi.
Soğuksu Bahçe’de gerçekleştirilen toplantıya Başkan Subaşı’nın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.
Toplantıda mahallelerde yürütülen çalışmaların yanı sıra muhtarlar tarafından iletilen ihtiyaç ve talepler ele alındı. Sorunların çözümüne yönelik yapılabilecek çalışmalar konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Buluşmaya ilişkin paylaşımda bulunan Başkan Subaşı, mahallelerin ihtiyaçlarının muhtarlarla birlikte değerlendirildiğini belirterek, “Mahallelerimizin ihtiyaçlarını, taleplerini ve çözüm yollarını birlikte değerlendirdik” ifadelerini kullandı.
Subaşı, toplantıya katılan mahalle muhtarlarına teşekkür etti.