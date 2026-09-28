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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / İlker Turan / Yeniçağ



Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İsmetpaşa Mahallesi Dikiş Kursu’ndaki kadınlarla bir araya geldi.

Her fırsatta esnaf ve vatandaşlarla bir arada olmaya çalışan Başkan Subaşı, bu kez mahalle sakinlerini ziyaret ederek, talep ve görüşleri dinledi.

Dikiş kursunda yapılan faaliyetler hakkında bilgi alan Başkan Subaşı, yaptığı çalışmalar yanı sıra Bilecik Belediyesi tarafından İsmetpaşa Mahallesi’nde yapılacak çalışmalar hakkında mahalle sakinlerine bilgi verdi.

Yaptığı ziyaret hakkında sosyal medya hesabında paylaşım yapan Başkan Subaşı ‘’İsmetpaşa Mahallemizdeki Dikiş Kursumuzda kadınlarla bir araya geldik. Kadınların yalnızca üreten değil; kendini geliştiren, emeğini görünür kılan ve hayatın her alanında söz sahibi olan bireyler olarak güçlenmesini önemsiyoruz. Emekleriyle, fikirleriyle ve misafirperverlikleriyle bizleri ağırlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinin taleplerini de Başkan Subaşı’na ileten Muhtar İlhami Çınar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’na teşekkür etti.