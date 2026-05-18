

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, merkeze bağlı Kızıldamlar Köyü sakinleriyle buluşarak köylülere sulama borusu dağıttı.

Belediye başkan yardımcıları, ilgili birim müdürleri ve çalışanların olduğu dağıtım programında köy sakinleriyle buluşan Başkan Subaşı, talep ve görüşleri dinledi, çiftçilerle sohbet etti.

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla ziyaretini gerçekleştiren Başkan Subaşı’na çocuklar ve köy sakinlerinden yoğun ilgi ve sevgi oldu.

Bilecik Belediyesi olarak imkanları ölçüsünde her zaman çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini hatırlatan Başkan Subaşı, ‘’Geçtiğimiz haftalarda Yeniköylü kadın çiftçilerimizi ziyaret ederek, sulama borusu dağıttık. Bu hafta da komşu köy Kızıldamlar’ı ziyaret ederek çiftçilerimizle bir araya geldik. Toprağa emek veren her bir çiftçimizin alın teri, bu ülkenin bereketidir. Bu düşünceyle Kızıldamlar köyümüzdeki vatandaşlarımıza da sulama boruları dağıttık. Ülkemizin zorlu ekonomik koşullarında üretime destek olmaya, üreten ve emek veren çiftçimizin yükünü bir nebze olsun hafifletmek için çalışmaya devam edeceğiz. Toprağı yaşatan, sofralarımıza bereket taşıyan tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.’’ İfadelerini kullandı.