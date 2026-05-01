Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği’ne tekrar seçilen Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, geçtiğimiz iki yıllık görev süresinde yaptığı çalışmaları anlattı.

İl genelinde su altyapısını adım adım güçlendirdiklerini hatırlatan Başkan Subaşı, yeni dönemde de Bilecik ve ilçeleri için kaliteli ve sağlıklı suyun ulaştırılabilmesi için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

Gerçekleştirdikleri bakım ve yenileme çalışmalarıyla altyapının güçlendiğini hatırlatan Başkan Subaşı, ‘’Bilindiği üzere ilimizin içme suyu ihtiyacını karşılayan karasu ana isale hattı, yalnızca Bilecik merkez için değil, tüm ilçelerimiz için hayati öneme sahip bir altyapıdır. Ancak bu hat, yapıldığı günden bu yana hem yapısal sorunlar hem de yıllar içinde yeterli bakımın yapılamaması nedeniyle sık sık arızalarla gündeme gelmiş; bu durum da vatandaşlarımızın günlük yaşamını doğrudan etkileyen su kesintilerine neden olmuştur. Sürecin zorlu ve maliyetli olduğunun bilinciyle hareket ettik; ancak hiçbir zaman bu sorunu ertelemedik. Karasu Hattı’nda meydana gelen arızaları yalnızca gidermekle yetinmedik, her birinin kaynağını tespit ederek kalıcı çözümler üretmeye odaklandık. Bununla birlikte, ilimizin su geleceğini güvence altına almak amacıyla alternatif su kaynaklarına yönelik çalışmalarımızı da eş zamanlı olarak başlattık.’’ dedi.

‘’KARASU HATTINDA KALICI ÇÖZÜMLER SAĞLIYORUZ’’

Su kesintileri ve yapılan çalışmaların istatistiki verileri hakkında da bilgi veren Başkan Subaşı, ‘’Karasu ana isale hattında kalıcı çözümler üretmeye devam ediyoruz. Arızalara müdahale süresi ana hatta 72 saatten 24 saate, ara hatlarda 24 saatten 5 saate düştü. 2021 yılında 36, 2022’de 48, 2023’te 52 arıza ortalamasının ardından göreve geldiğimiz 2024-2025 yıllarında arıza ortalaması 16’ya düştü. Ayrıca 135 kilometre hattın, 232 noktasında tespit edilen tüm sorunlara çözüm ürettik’’ ifadelerini kullandı.

‘’BAKIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ’’

Aynı zamanda Karasu İçme ve Kullanma Suyu Başkanlığı olarak da yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Subaşı, ‘’Karasu hattında kapsamlı bakım ve yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Maslak, vantuz odası, tahliye odası, hat vanası ve hat ayrım odaları yenilemeleri ile karasu hattını yeniliyoruz. 97 adet vantuzun 80 tanesi darbesiz dinamik vantuz ile değiştirildi. Öte yandan, teknik ekipman ve malzeme eksiklerimizi büyük ölçüde gidererek bakım ve onarım süreçlerinde dışa bağımlılığı azaltmış olduk. Kendi imkânlarımızla yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde hem müdahale kabiliyetimizi artırdık hem de kamu kaynaklarını daha etkin ve verimli kullandık. Gerçekleştirdiğimiz bu kapsamlı çalışmaların sahaya yansımalarını da görmeye başladık. Özellikle geçtiğimiz yaz dönemi boyunca, arızaların vatandaşlarımızın günlük yaşamına etkisi önemli ölçüde azalttık, il genelinde suya erişimi daha düzenli ve kontrollü bir hale getirdik.’’ şeklinde konuştu.