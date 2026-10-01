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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İtfaiye Haftası dolayısıyla belediye bünyesinde görev yapan itfaiye personeliyle bir araya geldi.

İtfaiye çalışanlarının kent güvenliği için gece gündüz görev yaptığını belirten Başkan Subaşı, personelin İtfaiye Haftası’nı kutlayarak çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Subaşı paylaşımında, itfaiye ekiplerinin yangınlardan trafik kazalarına ve canlı kurtarma çalışmalarına kadar birçok olayda zamanla yarıştığına dikkat çekti.

Başkan Subaşı, “Her çağrıda zamanla yarışan, kimi zaman bir yangının, kimi zaman bir kazanın, kimi zaman da bir canlının yardımına koşan tüm itfaiye emekçilerimizin İtfaiye Haftası’nı kutluyor, özverili çalışmaları dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.