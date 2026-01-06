Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Belediye Meclis Ocak Ayı ilk toplantısında Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'ya faizi dahil 126.000.000 TL iç borçlanma yetkisi verildi.

BİLECİK BELEDİYE MECLİSİ OCAK AYI İLK TOPLANTISINDA 12 MADDE GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANDI.

Gündem maddeleri arasında yer alan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'na yurt içi bankalardan veya İller Bankası A.Ş.'den faiz dahil 126.000.000 TL kredi kullanılarak, iç borçlanmayla ilgili kullanılacak krediye ilişkin iş işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin ret oylarına karşılık CHP'li meclis üyelerinin kabul oyları ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Başkan Subaşı madde ile ilgili yaptığı açıklamada işlemin rutin bir işlem olduğunu ve her sene Belediye Meclisinden, Belediye bütçesinin onda biri oranında iç borçlanma yetkisi talep edildiğini söyledi.

AK Parti grup sözcüsü Onur Şeker ise geçen senede iç borçlanma ile ilgili 50 milyon TL tutarında iç borçlanma yetkisi alındığını ancak alınan yetki ile ilgili nasıl bir tasarrufta bulunulduğu konusunda bilgilerinin olmadığını, borçlanma yetkisinin belediyenin işlerinde kullanıldığını görmek istediklerini söyledi.

Onur Şeker'in konuşmasının ardından Başkan Subaşı, Belediye bünyesinde kitap kafeler gibi yeni işletmeler açtıklarını ve tesislerin açılmasından ziyade işletilmesinin daha önemli olduğunu vurgulayarak borçlanma yetkisinin bu alanlarda kullanıldığını söyledi.