YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Halk Günü’nde vatandaşları ağırlayarak, talep ve görüşlerini dinledi.

Geçtiğimiz yıllardan itibaren uygulanan ve vatandaşların talep ile görüşlerini doğrudan aktarma imkanı bulduğu Halk Günü’nde vatandaşlar Başkan Subaşı’yla bir araya geldi.

Belediye Başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinin de olduğu buluşmada, Başkan Subaşı talep ve görüşleri not alarak, çözüm için talimatlar verdi.

Halk Günü hakkında sosyal medya hesabında paylaşım yapan Başkan Subaşı, ‘’Tarihi belediye binamızda gerçekleştirdiğimiz Halk Günü buluşmamız ile vatandaşlarımızla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledik. Şehrimizi ortak akıl ve dayanışma ile hep birlikte yönetmeye devam edeceğiz.’’ İfadelerini kullandı.

Vatandaşlar da gerçekleştirilen halk günü ile isteklerini doğrudan ilettikleri için duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Subaşı’na teşekkür etti.