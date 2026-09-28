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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, kardeş şehir ilişkileri kapsamında Bulgaristan’ın Filibe-Rodop bölgesinde temaslarda bulundu.

Ziyareti kapsamında Rodop Belediye Başkanı Pavel Mihaylov ile bir araya gelen Başkan Subaşı, daha sonra Mihaylov ile birlikte Vali Vekili Rangel Matanski ve Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu Emre Yaman’ı ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmelerde ortak tarih ve kültürün yanı sıra halklar arasındaki bağların geliştirilmesi ele alındı.

Karşılıklı ziyaretler, kültürel çalışmalar ve yerel yönetimler arasında gerçekleştirilebilecek iş birlikleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Subaşı, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Bizi birbirimize yakınlaştıran ortak tarihimiz, kültürümüz ve halklarımız arasındaki güçlü bağlar” ifadelerini kullandı.

Subaşı, söz konusu bağları karşılıklı ziyaretler, kültürel çalışmalar ve yerel yönetimler arasındaki iş birlikleriyle daha da güçlendirmeyi amaçladıklarını belirterek ev sahipliği dolayısıyla yetkililere teşekkür etti.