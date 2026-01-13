

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Kıbrıs Gazimağusa’da düzenlenen 4. Gülsin Onay Piyano Festivali ve yarışmasında dereceye giren Sanat Akademisi Öğrencisi Arya İpek’i ödüllendirdi.

Arya İpek ve aile üyelerini ağırlayan Başkan Subaşı, E Kategorisi 3.’lük derecesiyle tüm Bilecik’i sevindiren genç piyanisti tebrik etti.

Ziyarette Başkan Subaşı, Bilecik Belediyesi olarak eğitim, spor ve gençlere yönelik tüm çalışmalara katkı vermeye devam ettiklerini belirtti.

Arya İpek’in kendilerini gururlandırdığını hatırlatan Başkan Subaşı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda; ‘’Kıbrıs Gazimağusa’da düzenlenen 4. Gülsin Onay Piyano Festivali ve Yarışması’nda elde ettiği E Kategorisi 3.’lük derecesiyle bizleri ve şehrimizi gururlandıran Sanat Akademisi öğrencimiz Arya İpek ve kıymetli ailesini belediyemizde ağırladık. Sevgili Arya ile birlikte Sanat Akademimizin tüm öğrencileri ile gurur duyuyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Başta Sanat Akademimiz olmak üzere bizler, her zaman siz kıymetli öğrencilerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.