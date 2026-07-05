Serhat KAYA – Bilecik / YENİÇAĞ

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezindeki toplantıda Başkan Subaşı, çocukların daha mutlu, daha donanımlı ve daha güçlü bireyler olarak yetişmesi için beklentilerini anlatırken; her görüş ve her öneriyi büyük bir dikkatle dinledi.

Tesislerde görev yapan öğretmenlerin görev yerlerinin de belirlendiği toplantının ardından Başkan Subaşı, “Yeni eğitim döneminde de çocuklarımız için daha iyisini üretmeye, onların yanında olmaya ve eğitime destek veren projelerimizi büyütmeye devam edeceğiz.” dedi.