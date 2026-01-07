Bilecik / Serhat KAYA / Yeniçağ

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Sayıştay tarafından hazırlanan raporda Bilecik Belediyeler Birliği tarafından belirlenen bir takım ücretlerden dolayı kamu zararı tespiti yapıldığını ve Belediyeleri Birliğinin olağanüstü toplanması gerektiğini söyledi.

Bilecik Belediye Meclisi Ocak ayı olağan toplantısında gündeme getirilen konu ile ilgili Başkan Subaşı Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Zekiye Tekin tarafından henüz kendilerine olağanüstü meclis toplantısı çağrısı yapılmadığını belirterek, “Bilecik Belediyeler Birliği Meclisi’nin toplanması gerekiyor. Biz yetkimizi kullanarak meclisimizden olağanüstü toplantı kararı alıyoruz” dedi.

İlgili gündem maddesi CHP ve MHP’li üyelerinin kabul, AK Partili üyelerin ret oylarına karşılık oy çokluğu ile kabul edilerek, Bilecik Belediyeler Birliğinin olağanüstü toplantıya çağırılması kararı alındı.