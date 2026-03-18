Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, belediye çalışanlarıyla iftar sofrasında bir araya geldi.

Bilecik Belediyesi Vadipark Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen iftar yemeği öncesinde Başkan Subaşı, çalışanlarla selamlaşarak, sohbet etti.

Başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye meclis üyelerinin de olduğu buluşmada Başkan Subaşı çocuklarla yakından ilgilenerek, hatıra fotoğrafları çektirdi.

Subaşı iftarda yaptığı konuşmada, ‘’Bu akşam buradan iftar soframızı sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. İyi ki varsınız. Belediyemizde her yıl olduğu gibi bu yıl da bir araya geldik. Çünkü paylaşmanın ve bütünleşmenin huzurunu bu sofrada buluyoruz. Bir ay boyunca iftar çadırında siz değerli emekçilerim çalıştınız. Her birinize teşekkür ediyorum. Şehrimiz ve halkımız için birlikte çalışmaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

Çalışanlar da gerçekleştirilen iftar programından duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Subaşı’na teşekkür etti.