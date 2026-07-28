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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 2026 YKS Türkiye 1.’si Abdullah Uslu’yu makamında ağırladı.

Belediye Başkanı Subaşı, 2026 YKS Türkiye 1'incisi olarak Bilecik’e büyük bir gurur yaşatan Abdullah Uslu ve ailesini makamında ağırladı.

Başkan Subaşı burada yaptığı açıklamada, “Geleceğe dair umut ve inancımızı güçlendiren sevgili Abdullah'ı yürekten tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum.” dedi.

YKS 1.’si Abdullah Uslu ve ailesi de Başkan Subaşı’ya nazik misafirperverliği nedeni ile teşekkür etti.