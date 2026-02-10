Sosyal medyada Karadeniz Ereğli’yi tanıtan içerikleriyle dikkat çeken Manifest grubunun paylaşımları ilçe halkı tarafından da ilgiyle takip edilirken, Belediye Başkanı Halil Posbıyık bu çalışmalara kayıtsız kalmadı. Başkan Posbıyık, kentin tanıtımına sağladıkları katkı dolayısıyla Manifest grubunu Ereğli’de tatil yapmaya davet etti.

Davet, sosyal medyada memnuniyetle karşılanırken, Karadeniz Ereğli’nin doğal ve kültürel güzelliklerinin tanıtımında sosyal medyanın gücüne bir kez daha dikkat çekildi. Başkan Posbıyık’ın daveti, yerel yönetimlerin dijital mecralarda yapılan gönüllü tanıtım çalışmalarına verdiği önemi de ortaya koydu.