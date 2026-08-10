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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Cem Çevik / Yeniçağ



Bilecik’in Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, ilçede kısa süre önce hizmete açılan Şeyh Edebali Parkı'nda meydana gelen hasarın ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Yaklaşık 1 milyon lira maliyetle ilçeye kazandırılan Şeyh Edebali Parkı'nın insanların güvenli ve huzurlu vakit geçirebilmesi amacıyla yapıldığını ifade eden Başkan Özden, kamuya ait ortak yaşam alanlarının korunmasının herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Başkan Özden Şeyh Edebali Parkında olduğu gibi ortak kullanım alanlarına zarar verenlerin tespit edilmesi halinde gerekli yaptırımların uygulanacağını belirterek, "Kamuya ait yapılan her hizmet milletimizin ortak malıdır. Milli servetimize zarar verilmesi karşısında sessiz kalmamız mümkün değildir. Parklarımızı ve tüm ortak yaşam alanlarımızı hep birlikte koruyalım. Kamu malına sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.