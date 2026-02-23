Yeniçağ Gazetesi
23 Şubat 2026 Pazartesi
İstanbul
Başkan Özbek'in Osimhen açıklaması: Ayrılık yok

Başkan Özbek’in Osimhen açıklaması: Ayrılık yok

Galatasaray, Süper Lig’in 23. haftasında Konyaspor’a yenildiği maçta Nijeryalı santrfor Victor Osimhen’i sakatlığı yüzünden kadroda göremedi. Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki golcünün pazar günü kapalı salonda bireysel antrenman yaptığı duyuruldu.

Osimhen’in, Juventus ile deplasmanda oynanacak Şampiyonlar Ligi rövanş karşılaşmasında kadroya dönmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Transfer piyasasında adından söz ettiren yıldız oyuncu için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Yaz transfer döneminde forvet hattını güçlendirme arayışındaki İspanyol devleri Atletico Madrid ve Barcelona’nın Osimhen için yarışabileceği öne sürüldü.

Galatasaray yönetiminin, dünya çapında bilinen bu golcü için 100 milyon Euro’nun altındaki her türlü bonservis teklifini reddedeceği öğrenildi.

Başkan Dursun Özbek’in en büyük önceliğinin Osimhen’i kadroda tutmak olduğu belirtildi.

Sarı-kırmızılı ekip, sezon başında Nijeryalı forveti 75 milyon Euro’ya transfer ederek kulüp tarihinin en pahalı anlaşmasını gerçekleştirmişti.

Victor Osimhen bu sezon forma giydiği 23 resmi karşılaşmada 15 gol atıp 5 asist yaparak takıma büyük katkı sağladı.

Oyuncunun sarı-kırmızılılarla sözleşmesi 2029 yazına dek sürüyor.

