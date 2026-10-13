Kaynak: Haber Merkezi

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, belediyeye yönelik adli soruşturma ve operasyonun ardından kameralar karşısına geçerek yaklaşık 12 dakika süren kapsamlı bir videolu açıklama yaptı.

Evrak yakıldığı yönündeki ihbar üzerine 7 Ekim'de gerçekleştirilen operasyon, "suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma", "rüşvet", "irtikap" ve "resmi belgede sahtecilik" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlendi. Operasyonda, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz ve eski İmar Müdür Vekili Buğçe Sağlamer'in de aralarında bulunduğu 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Kendisi hakkında gündeme getirilen altı ayrı iddiaya tek tek yanıt veren Lal Denizli, evrak imhası iddiasından rüşvet suçlamasına kadar pek çok konuya açıklık getirdi. Denizli, "Örtbas edilen bir durum yok, tüm bilgi ve belgeleri teslim ettik" mesajını verdi.

YARGI SÜRECİNE DUYDUĞU SAYGIYI VURGULADI

Devam eden adli soruşturma hakkında konuşmanın önemli bir sorumluluk gerektirdiğini belirten Lal Denizli, adli makamlarla tam bir iş birliği içerisinde hareket ettiklerini ve Çeşmelilere karşı sorumluluklarının bilincinde olduklarını ifade etti.

Denizli, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Devam eden bir adli soruşturma hakkında konuşmanın gerektirdiği sorumluluğun farkındayım. Yargı makamlarının görev ve yetkilerine saygılıyım. Soruşturmanın selametine gölge düşürecek, delillerin değerlendirilmesini veya adli sürecin işleyişini etkileyebilecek herhangi bir tutum içerisinde olmak istemiyorum"

6 İDDİANIN TAMAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Çalışma arkadaşlarına yönelik suçlamaların altı temel başlıkta toplandığını belirten Lal Denizli, söz konusu iddiaların hangi şikayetlere dayandığını şu ifadelerle anlattı:

"Bunlardan ilki, basına da yansıyan belediye arşivindeki evrakların imha edildiği iddiasıdır. İkincisi, bir iş insanının kendisinden hukuka aykırı menfaat temin edildiği yönündeki şikayetidir. Geriye kalan dört ayrı olay ise tutuklanan eski İmar Müdür Vekilimiz Buğçe Sağlamer'in boşanma aşamasında olduğu eşi E.S. tarafından dile getirilen şikayetlerden oluşmaktadır"

"DOSYALAR JANDARMAYA TESLİM EDİLDİ"

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran evrak imhası iddialarına açıklık getiren Denizli, 5 Ekim 2026'da yaşanan olayın kendisinin ve belediye başkan yardımcılarının bilgisi ve talimatı dışında gerçekleştiğini söyledi. Olayın öğrenilmesinin ardından idari soruşturma başlatıldığını ve aynı akşam Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu belirten Denizli, kamuoyunda "imha listesi" olarak anılan belgeye ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Denizli, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle, kamuoyunda geniş yer bulan ve belediye arşivindeki bazı evrakların imha edildiği yönündeki iddialara açıklık getirmek istiyorum. 5 Ekim 2026 tarihinde yaşanan söz konusu olay, benim ve belediye başkan yardımcılarımızın önceden bilgisi ve talimatı dışında gerçekleşmiştir. Konu, ilgili yöneticilerimiz tarafından öğrenilir öğrenilmez, derhal belediyemiz bünyesinde idari soruşturma başlattık. Ancak bununla yetinmedik. Yine aynı akşam Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Yani daha söz konusu iddialar kamuoyunun gündemine gelmeden, Çeşme Belediyesi olarak hem idari hem de adli makamların harekete geçmesi için gerekli resmi yazılarımızı yazdık.

Bu noktada, basına yansıyan ve kamuoyunda 'imha listesi' olarak adlandırılan belgeye ilişkin önemli bir bilgiyi de paylaşmam doğru olacaktır. İmha edildiği iddia edilen dosyalar, operasyonun gerçekleştiği 7 Ekim tarihinde eksiksiz olarak saat 16.30 sularında Buca Jandarma İl Komutanlığına tarafımızdan teslim edilmiştir. Dolayısıyla, kamuoyunda dolaşıma sokulan listede bulunan dosyaların imha edildiğinin kanıt olarak sunulmasının gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü imha edildiği ileri sürülen dosyaların belediyemizin arşivinde bulunduğu ve yetkili kolluk birimlerine teslim edildiği somut bir gerçektir. Bunun haricinde ise diğer evrakların muhteviyatına ilişkin inceleme de, Başsavcılığın atadığı bilirkişi tarafından yapılacaktır. Bizim görevimiz, hiçbir iddianın üzerini örtmeden, hiçbir incelemenin önüne geçmeden, elimizdeki tüm bilgi ve belgeleri yetkili makamlara sunmaktır. Bu olayda da yaptığımız tam olarak budur."

RÜŞVET İDDİASINA KARŞI BELEDİYENİN MAĞDURİYETİNE DİKKAT ÇEKTİ

Bir iş insanından para istendiği iddiasına da değinen Lal Denizli, belediyenin hak ve menfaatlerini koruyacaklarını vurguladı. İddianın tüm yönleriyle ve titizlikle araştırılması gerektiğini belirten Denizli, suçun sabit olması durumunda gerekli hukuki işlemlerin yürütüleceğine inandığını dile getirdi.

Denizli, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Soruşturmaya konu diğer olayda, bir iş insanından, belediye çalışanı olmayan bir iş takipçisi ile iki evrak kayıt çalışanının aracılığıyla para istendiği iddia ediliyor. Bu iddianın titizlikle araştırılmasını canıgönülden diliyorum; eğer ilgililerin bu suçu işledikleri sabitse de gerekli tüm hukuki sürecin işletileceğine inancım tamdır. Aynı iddiaya ilişkin açık bir şekilde belediyemizin de aslında bunun mağduru olduğunu hatırlatmam gerekiyor. Bu konuda da belediyemizin hak ve menfaatlerini koruyacağımızdan kimsenin en ufak bir kuşkusu olmasın."

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ ŞİKAYETLER VE SAHA DENETİMLERİNİ ANLATTI

Soruşturmanın temelini oluşturan dört ayrı şikayetin, tutuklanan eski İmar Müdür Vekili Buğçe Sağlamer'in boşanma aşamasındaki eşi E.S. tarafından yapıldığını belirten Lal Denizli, belediye bünyesinde idari incelemelerin başlatıldığını ve adli makamlara gerekli başvuruların gerçekleştirildiğini ifade etti.

Denizli ayrıca, ilgili alanlarda mühürleme işlemlerinin uygulandığını, yaptırım kararları alındığını ve Kaymakamlık ile kolluk kuvvetlerinin süreç boyunca bilgilendirildiğini kaydetti. Söz konusu şikayetlerin belediyeye iletilmesinin ardından atılan adımları anlatan Denizli, şu açıklamayı yaptı:

"Değerli hemşehrilerim, bu soruşturmanın ana gövdesini oluşturan dört ayrı şikayet, eski İmar Müdür Vekilimiz Buğçe Sağlamer'in boşanma aşamasındaki eşi E.S. tarafından dile getirilmiştir. Bugün kimi basın yayın organlarında çokça çarpıtılarak 'örtbas edilmiş usulsüzlükler' diye sunulan şikayetler, savcılıktan ve kamuoyundan önce belediyemize yapılmıştır. Kişinin belediyemize yapmış olduğu her bir şikayet dilekçesi için ayrı ayrı disiplin soruşturması başlatılmış, ilgili dosyalar aynı gün muhafaza altına alınmıştır. Hemen ertesi günlerde Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığından da adli inceleme talebinde bulunduk. Dört ayrı şikayet dilekçesine ilişkin yürüttüğümüz denetim boyunca Kaymakamlığımıza düzenli olarak üst yazıyla bilgi verdik. Emniyetin ve Jandarmanın istediği her dosyayı, listesiyle birlikte teslim ettik. Dilekçelerle ilgili yaptığımız saha denetimlerinde, aykırılık tespit ettiğimiz şikayete konu olan bazı ada parsellerde 1-4 Haziran 2026 tarihleri arasında mühürleme işlemi gerçekleştirdik ve encümenimizce yaptırım kararı aldık."