

Tokat / Tuba Ar Altunses / Yeniçağ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, Tokat’ta tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticilerin ciddi bir kriz yaşadığını belirterek, sektörde alarm zillerinin çaldığını söyledi.

Tokat’ın önemli bir tarım ve hayvancılık merkezi olduğunu vurgulayan Kurtgöz, artan mazot, gübre, ilaç ve yem maliyetleri nedeniyle üreticinin üretmekte zorlandığını ifade etti. Tarımsal üretimde öngörülebilirliğin kalmadığını dile getiren Kurtgöz, çiftçinin ne ekeceğini ve ürününü kaça satacağını bilemez hale geldiğini belirtti.

Çiftçilerin bankalara ve Tarım Kredi Kooperatiflerine borçlanmak zorunda kaldığını söyleyen Kurtgöz, birçok üreticinin borç sarmalına sürüklendiğini, Bağ-Kur ve vergi borcu olanların ise krediye erişemediğini kaydetti. Sulama yapan çiftçilerin yüksek elektrik faturaları nedeniyle zor durumda olduğunu belirten Kurtgöz, sulama bedellerinin hasat döneminde ödenmesi ve yenilenebilir enerjiye geçişin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Hayvancılıkta yem, elektrik, su ve veteriner giderlerinin sektörü sürdürülemez hale getirdiğini ifade eden Kurtgöz, süt ve et fiyatlarının maliyetleri karşılamadığını, bu nedenle birçok hayvancının işletmesini kapatma noktasına geldiğini belirtti.

Tarım ve hayvancılığın stratejik bir alan olduğuna dikkat çeken Kurtgöz, Tokatlı üreticilerin acil ve kalıcı çözümler beklediğini söyledi.