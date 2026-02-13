

Tokat / Tuba Ar Altunses / Yeniçağ

CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, artan enflasyon ve yetersiz ücret politikalarının emekli ve asgari ücretli vatandaşların yaşam standartlarını ciddi şekilde düşürdüğünü belirterek ekonomik krize dikkat çekti.

Kurtgöz yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelinde emekli maaşlarının ve asgari ücretin sadece nominal olarak artıyor gibi görünmesine karşın fiilen alım gücünün her geçen gün azaldığını vurguladı. Alım gücündeki bu erimenin özellikle temel gıda maddelerinde çok net hissedildiğini söyleyen Kurtgöz, nüfusun büyük bir kesiminin artık asgari yaşam koşullarını sürdürmekte zorlandığını ifade etti.

Emekli maaşlarındaki gelişime de değinen Kurtgöz, geçmiş yıllarda emekli maaşlarının temel gıda ürünlerinden daha fazla alınabildiğini hatırlattı. Örneğin, 2023 yılında emekli maaşıyla ortalama 1500 ekmek alınabilirken, bugün aynı maaşla yaklaşık 1300 ekmek alınabildiğini söyleyerek halkın satın alma gücünün gerilediğini belirtti.

Aynı şekilde asgari ücretliler için de benzer bir kaybın yaşandığını ifade eden Kurtgöz, 2005 yılında asgari ücretle yaklaşık 2450 ekmek alınabilirken, şu anda bu rakamın 1800’e kadar düştüğünü dile getirdi.

Kurtgöz, bu verilerin yalnızca ekonomik bir istatistik olmadığını, vatandaşların günlük yaşamında somut bir gerilemeyi gösterdiğini belirtti.

“Emekli ve asgari ücretli vatandaşlarımızın gerçek gelirleri eridi. Artan kira, ulaşım ve gıda fiyatları karşısında maaşlar eriyor; halkın cebindeki alım gücü her geçen gün azalıyor” dedi.

Açıklamasında sosyal devlet ilkelerine vurgu yapan Kurtgöz, emeklilerin aldıkları maaşların sadaka değil, hak ettikleri emeğin karşılığı olduğunu ifade ederek devletin sosyal adalet ve yaşam standartlarını koruma sorumluluğunu hatırlattı. Emekli maaşlarının ve asgari ücretin enflasyona ve yaşam maliyetindeki artışa göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini savundu.