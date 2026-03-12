

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda koltuğunu devrederek “Atatürk’ün çocukları olarak örnek almayacak, örnek olacaksınız örnek olmak için çok çalışmalı ve çok kitap okumalısınız” tavsiyesinde bulunduğu 10 yaşındaki Lina Saka, STEM Olimpiyatlarında matematik kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk öğrenci olarak hem Trabzon’un hem de Türkiye’nin gururu oldu.



Uğur Okulları Trabzon Kampüsü 4. Sınıf öğrencisi Lina Saka, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda öğretmenleri ve arkadaşlarıyla birlikte Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya’yı ziyaret etmiş ve bir süre başkanlık koltuğunda oturarak yapmak istediklerini dile getirmişti.



Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e ve kendisine bu fırsatı veren Başkan Ahmet Kaya’ya teşekkür eden Lina o gün çok güzel dileklerde bulunmuş ve “Bütün çocukların eşit eğitim ve barınma koşullarına sahip olmasını istiyorum. Size söz veriyorum; büyüdüğümde bütün çocukların çok daha mutlu olacağı bir dünya için elimden gelenin en iyisini yapacağım” demişti.

BAŞKAN KAYA, “ÖRNEK ALMAYIN, ÖRNEK OLUN” TAVSİYESİNDE BULUNMUŞTU



Başkan Kaya da Lina’ya bu güzel düşünceleri için teşekkür ederek, “Çocuklar; okuyacaksınız, başarılı olacaksınız. Atatürk’ün çocukları olarak örnek almayacak, örnek olacaksınız. Örnek olmak için de çalışmalı ve çok kitap okumalısınız” tavsiyesinde bulunmuştu.

TÜRKİYE’NİN GURURU LİNA, BAŞARISIYLA HERKESE ÖRNEK OLDU



Başkan Kaya’nın ‘çok çalışıp örnek olmalısınız’ dediği Lina, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarındaki bilgi ve becerileri ölçen ve 153 ülkeden öğrencilerin katıldığı International STEM Olimpiyatları’nda, 100 tam puan alarak büyük bir başarıya imza attı. Bu alanda dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk öğrenci olarak hem Trabzon’un hem de Türkiye’nin gururu olan Lina, Temmuz ayında İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenecek final organizasyonunda da Türkiye’yi temsil edecek.

Lina’nın herkese örnek olan bu başarısı, 23 Nisan’da Başkan Kaya’nın makamında yaşanan buluşmayı daha da anlamlı hale getirdi.

BAŞKAN KAYA, LİNA’YI TEBRİK ETTİ



Başkan Kaya da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Lina’yı hem tebrik etti hem de başarısından duyduğu gururu şu sözlerle ifade etti: “Trabzon'umuzun evladı, 10 yaşındaki matematik dehası kızımız Lina Saka, hepimize büyük bir gurur yaşattı. 153 ülkenin katıldığı STEM Olimpiyatlarının matematik kategorisinde 100 tam puanla dünya birincisi olan Lina’yı yürekten kutluyor, İtalya’daki finallerde başarılar diliyorum. Lina, bilimin yolunda azim ve kararlılıkla çalışan Türk çocuğunun neleri başarabileceğinin en güzel örneği. Yolun açık olsun Lina, seninle gurur duyuyoruz!”