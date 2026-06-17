Kaynak: Haber Merkezi

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ

Sanatları Çarşısı’nın, kendi emeğiyle yaşamını sürdüren kadınlara umut olmaya devam ettiğini belirten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, herkesi stantları ziyaret ederek üreten kadınlara destek vermeye davet etti.

Kadın üreticilerin emeğinin görünür kılınması ve ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü bir yer edinmelerini sağlamak amacıyla Ortahisar Belediyesi’nin destekleriyle oluşturulan El Sanatları Çarşısı, el emeği ile yaşamını sürdüren kadınlara umut olmaya devam ediyor. Deri işleme çantalar, keçe ürünler, ipek koza aksesuarlar, ahşap kalıp baskı ürünler, örgü ürünler, takılar, anahtarlıklar, seramik ürünler gibi binlerce el emeği ürün Uzun Sokak’taki El Sanatları Çarşısı mağazasında satışa sunulurken elde edilen gelirler hiçbir ücret ve aidat kesintisi olmadan üretici kadınların kazancına dönüşüyor.

KADIN ÜRETİCİLER İÇİN BOZTEPE SEYİR TERASI’NDA TANITIM VE SATIŞ STANTLARI KURULDU

Üretici kadınların yaz mevsiminde yaşanan turizm hareketliliğinden faydalanması için Boztepe Volkan Konak Seyir Terası’nda El Sanatları Çarşısı standı kuruldu. Kooperatif üyesi 75 kadının dönüşümlü olarak yer aldığı stantlarda yüzlerce el emeği ürünler sergileniyor, yerli ve yabancı turistlere satışa sunuluyor. Seyir Terası’nda gördükleri ilgiden memnun olduklarını dile getiren kadın üreticiler, sağlanan imkânlardan dolayı Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya’ya ve Toprak Ana Kadın Kooperatifi’ne teşekkür ettiler.

TUNCER: “HERKESİ STANTLARIMIZDAKİ EL EMEĞİ ÜRÜNLERİMİZİ GÖRMEYE DAVET EDİYORUZ”

El Sanatları Çarşısı Sorumlusu Özlem Doğan Tuncer, Toprak Ana Kadın Kooperatifi’nin hiçbir ücret ve aidat almadan, kesinti yapmadan üreten kadınlara satış imkânı sağladığını söyledi. Üretici kadınların El Sanatları Çarşısı ile hem gelir elde ettiğini hem de sosyalleşme imkânı bulduğunu kaydeden Tuncer, “Yaz döneminde ziyaretçilerin yoğun olduğu Boztepe Volkan Konak Seyir Terası’nda kadınlarımıza stant imkanı sağlanıyor. Birbirinden çeşitli el emeği ürünlerimiz Seyir Terası’nda yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Her kesimden üreten kadınlarımızı kooperatifimize bekliyor, tüm vatandaşlarımızı ve şehrimizin misafirlerini de Uzun Sokak’taki El Sanatları Çarşımıza ve Seyir Terası’ndaki stantlarımıza bekliyoruz” dedi.

“BU STANT, KADIN EMEĞİNİ ÖN PLANA ÇIKARMAK İÇİN ÇOK YARARLI OLDU”

Üretici kadınlardan Burçin Demiral, El Sanatları Çarşısı’nın kendileri için büyük bir şans olduğunu belirtti. Seyir Terası’nda daha çok insana ulaşabildiklerini belirten Demiral, “Eski el sanatlarımızdan ahşap baskı tekniği ile güncel ürünler yapıyorum. Trabzon’da 1980 öncesinde uygulanan ahşap baskı tekniğini bu yöntemle sürdürmeye çalışıyorum. Seyir Terası’nda bize bu imkânın sunulması, kendimizi gösterebilmek ve kadın emeğini ön plana çıkarmak için çok yararlı oldu. Terası görmeye gelenler bizim stantlarımızı da gezerek ürünlerimize ilgi gösteriyorlar. Bize bu imkânı sağladığı için Ortahisar Belediye Başkanımız Ahmet Kaya’ya çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“EL EMEĞİ ÜRÜNLERİMİZ SEYİR TERASIN’DA YERLİ VE YABANCI TURİSTLERE ULAŞIYOR”

Gülay Topkaç isimli üretici ise El Sanatları Çarşısı ile hem sosyalleşme hem de ürettiği el örgüsü ürünleri sergileme imkânı bulduğunu belirterek “Burada sattığımız ürünlerle gelir elde ediyoruz. Bize bu imkânı sağlayan Toprak Ana Kadın Kooperatifimiz, bizden hiçbir ücret almıyor. Ürünlerimiz bu stantlarda yerli ve yabancı turistlerle buluşuyor. Bu desteklerden dolayı Toprak Ana Kadın Kooperatifi’ne, Ortahisar Belediyesi’ne ve Belediye Başkanımız Ahmet Kaya’ya çok teşekkür ediyorum” sözlerini kullandı.

“DAHA FAZLA İNSANA ULAŞMA ŞANSI YAKALADIK”

Üreticilerden Gamze Demiral ise daha önce ürettiği ürünleri insanlara ulaştırmada güçlük çektiğini ifade ederek “Ben deri sanatıyla uğraşıyorum. Ham deriden çanta, cüzdan gibi ürünleri ürünler üretiyorum. Daha önce yalnız yaptığım bu işi El Sanatları Çarşısı ile daha fazla insana ulaştırma imkânı buldum. Seyir Terasındaki bu stant da bize daha fazla insana ulaşma ve satış yapma imkânı sağladı. Bizden hiçbir ücret almadan bu imkânı sağlayan Toprak Ana Kadın Kooperatifimize ve Ortahisar Belediyemize teşekkür ediyorum” dedi.

“EL SANATLARI ÇARŞISI BENİM İÇİN BİR ŞANS OLDU”

Engelinden dolayı çalışamadığını belirten Gülten Turan isimli üretici ise El Sanatları Çarşısı ile ürettiği ürünlerden gelir elde etme fırsatı bulduğunu söyledi. Turan, “Engelimden dolayı çalışamadığım için El Sanatları Çarşısı benim için çok önemli bir şans oldu. Ürettiğim el işi ürünleri sergileyerek satışını yapabiliyorum. Elde ettiğim gelirle okula giden oğluma katkı sağlıyorum. Seyir Terası’nda kurduğumuz stantlarla da ürünlerimizi daha çok insanla buluşturuyor ve satış yapıyoruz. Bize bu imkânı tanıyan herkese çok teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.

“ÇALIŞMAYAN KADINLAR İÇİN BU İMKÂNLAR ÇOK DEĞERLİ”

Refika Emirzeoğlu Kaynak adlı üretici ise “El Sanatları Çarşısı’yla tamamen kendi üretimim olan beton döküm, taş döküm ve soya mumlarını satış imkânı buluyorum. Seyir Terası’yla ürünlerimizi daha fazla kişiyle buluşturabiliyoruz” diyerek Ortahisar Belediyesi’nin sağladığı bu imkânın çalışmayan bütün kadınlar için çok değerli olduğunu ifade etti.