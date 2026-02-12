

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, eşi Tuba Kaya ile birlikte El Sanatları Çarşısını ziyaret etti. Çarşıda yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan ve üretilen ürünleri inceleyen Başkan Kaya, “Bütün hemşerilerimizi çarşımızı ziyaret etmeye, burada üretilen birbirinden güzel ürünleri satın alarak emekçi kadınlarımıza destek olmaya davet ediyorum” dedi.



Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, eşi Tuba Kaya ile birlikte, Toprak Ana Kadın Kooperatifi bünyesinde kurulan El Sanatları Çarşısı’nı ziyaret etti. Belediye Başkan Yardımcıları Alper Öztürk, Mustafa Özer İskender, Ernul Arslan ve Belediye Meclis Üyesi ve Toprak Ana Kadın Kooperatifi Başkanı Sibel Şen Alemdaroğlu’nun da katıldığı ziyarette, El Sanatları Çarşısı Sorumlusu Özlem Tuncer ve üretici kadınlar, yapılan çalışmalar ve üretilen ürünlerle ilgili Başkan Kaya’ya bilgi verdi.

BAŞKAN KAYA, ÜRETEN KADINLARI TEBRİK ETTİ



Başkan Kaya ve eşi Tuba Kaya, çarşıda üretilen dokuma çantalar, el örgüsü çantalar, epoksi ürünler, sepetler, keçe sanatı, filografiler, yöresel kıyafetler, tanzimler, yöresel pazen yelekler, keçe tablolar, tasarım ürünler ve geri dönüşüm malzemelerinden üretilmiş hediyelik eşyalar gibi çok çeşitli el emeği ürünleri büyük bir beğeniyle inceledi ve üretici kadınları tebrik etti.

“EL SANATLARI ÇARŞIMIZ, ÜRETİCİ KADINLARIMIZIN EMEĞİ GÖRÜNÜR KILIYOR”



Ortahisar Belediyesi olarak üreten kadınlara her zaman destek olduklarını belirten Başkan Kaya, bu kapsamda kurulan El Sanatları Çarşısı’nın, üretici kadınların emeğini görünür kılmak için çok önemli bir işlev taşıdığını söyledi.



Çarşının oldukça geniş kapsamlı bir ürün yelpazesine kavuştuğunu görmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Başkan Kaya, “Uzunsokak’ta Ofluoğlu Apartmanı 1. Katında bulunan El Sanatları Çarşımızda birbirinden değerli el emeği ürünler yer alıyor. Toprak Ana Kadın Kooperatifimiz bünyesinde faaliyetlerini yürüten El Sanatları Çarşımızda üretici kadınlarımız, el emeği ürünlerini sergiliyor ve satışını yapıyor. El Sanatları Çarşımızın içerisinde bulunan kafede çay-kahve ikramı yapılıyor. Ayrıca özel günler için hazırlanan açık büfede, el emeği yöresel ürünler de çok uygun fiyatlarla halkımıza sunuluyor. Bütün hemşerilerimi bu güzel çarşıyı gezmeye davet ediyorum” dedi.

“ÜRETEN KADINLARIMIZA HEP BİRLİKTE DESTEK OLALIM”



Herkesi üreten kadınlara destek vermeye çağıran Başkan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bütün hemşerilerimi bu çarşıyı gezmeye, ürettikleri ürünlerle ayakta kalma mücadelesi veren kadınlarımıza destek olmaya davet ediyorum. Biz de bu kapsamda çarşımızı gezdik, birbirinden değerli ürünler üretilmiş. Bunu görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah arkadaşlarımız her geçen gün ürün yelpazesini artırarak çarşımızı daha da büyütecekler, biz de Ortahisar Belediyesi olarak hep yanlarında olacağız. Ama sadece bizim desteğimiz değil tüm Trabzonlu hemşerilerimi de bu anlamlı çalışmaya destek olmaya davet ediyor, üretici kadınlarımıza yaptığı çalışmalarda başarılar diliyorum.”