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Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı’nın başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajında; “Gözbebeğimiz öğrencilerimize, geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimize ve fedakar velilerimize başarı, sağlık ve mutluluk dolu bir yıl diliyorum” dedi.

"Eğitimin amacı, yalnızca bilgili insan yetiştirmek değil, aynı zamanda, ‘fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür’, vatanına, milletine, bayrağına ve Cumhuriyet değerlerine bağlı, kalbi Atatürk sevgisiyle dolu, adalet duygusu gelişmiş, üretken ve ahlaklı bireyler yetiştirmektir” diyen Başkan Kaya, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“ÖĞRENCİLERİMİZİN VE ÖĞRETMENLERİMİZİN HEYECANINI PAYLAŞIYORUZ”

“Geleceğimiz olan çocuklarımızın ve gençlerimizin, kendilerini her açıdan geliştirecekleri, yeni bilgi ve beceriler kazanacakları yeni bir eğitim öğretim yılını daha heyecanla karşılıyoruz. Uzun bir yaz tatilinin ardından ülkemizin dört bir yanında ve ilimizde, milyonlarca öğrencimiz ders başı yaparak okullarımızı şenlendirecek. Sınıflarımız, okullarımız yeniden çocuklarımızın neşesiyle, cıvıl cıvıl sesleriyle hayat bulacak. Bizler de en az öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz kadar sevinçli, mutlu ve heyecanlıyız.”

“BİR ULUSUN GELECEĞİNİ TAYİN EDEN EN ÖNEMLİ UNSUR, EĞİTİMDİR”

“Eğitim, bir ulusun kaderini ve geleceğini tayin eden en önemli unsurdur. Ulu Önderimiz ve Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk, ‘Eğitimdir ki; bir ulusu ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır ya da bir ulusu esaret ve sefalete terk eder’ derken, eğitimin milletlerin hayatındaki ve geleceğindeki yerine işaret etmiştir. Bizler de bu doğrultuda çocuklarımızı, bilimin ve aklın rehberliğinde, Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında, çağın en ileri eğitim-öğretim metotlarıyla geleceğe hazırlamak zorundayız. Bunu başardığımız zaman, ülkemizi aydınlık bir gelecek beklemektedir.”

“YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI KUTLUYORUM”

“Çocuklarımızın hayallerine bir adım daha yaklaşacağı, öğretmenlerimizin emeklerinin karşılığını göreceği, velilerimizin çocuklarının başarısıyla gurur duyacağı güzellikte bir yıl olması temennisiyle; 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı’nı kutluyor, yeni dönemin aydınlık yarınlara vesile olmasını diliyorum.”