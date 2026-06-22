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Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren öğrencilerin yakınlarını ziyaret ederek yaşadıkları heyecanı paylaştı. Sınava giren öğrencilere başarılar dileyen Başkan Kaya, sonuçların hem öğrencilerin hem de ailelerinin yüzünü güldürmesini temenni etti.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla eğitim-öğretime önemli destekler veren Ortahisar Belediyesi, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na giren öğrenciler ve yakınları için ilçe genelindeki 30 ayrı noktada ikram stantları kurdu. Sınav heyecanı yaşayan öğrencilere ve onları okul bahçelerinde bekleyen ailelerine çay, su, meyve suyu ve kek ikramında bulunuldu. Ayrıca sınav süresince ailelerin rahat bir şekilde beklemeleri için de sandalye desteği sağlandı.

30 NOKTADA İKRAM STANDI KURULDU

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından; YKS sınavının gerçekleştirildiği KTÜ Kampüs İİBF, KTÜ Kampüs Kütüphane, Mimar Sinan Ortaokulu, Pelitli 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu, Pelitli Ahmet Can Bali Anadolu Lisesi, KTÜ İlahiyat Fakültesi, Gazi Anadolu Lisesi, Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Necmettin Erbakan Mesleki Teknik Lisesi, Ünal Bıçakçı Ticaret Meslek Lisesi, Tevfik Serdar Anadolu Lisesi, Affan Kitapçıoğlu Lisesi, Trabzon Anadolu İmam Hatip Lisesi, Dursun Ali Kurt İmam Hatip Lisesi, Osman Altıntaş Ortaokulu, Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çukurçayır Ortaokulu, Osman Kalyoncu İmam Hatip Ortaokulu, Kanuni Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Yol İş Ortaokulu, İskenderpaşa Ortaokulu, Borsa İstanbul Ortaokulu, Bedri Rahmi Eyüboğlu Ortaokulu, Bener Cordan Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi, 24 Şubat Ortaokulu, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi, Cudibey Ortaokulu ve 88. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde ikram stantları kurdu.

BAŞKAN KAYA, AİLELERE MORAL VERDİ, HEYECANLARINI PAYLAŞTI

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, okulların önünde heyecanlı bir şekilde sınavda ter döken çocuklarını bekleyen velileri ziyaret etti. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Affan Kitapçıoğlu Lisesi ve Erdoğdu 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek velilerin yaşadığı heyecanı paylaşan Başkan Kaya, öğrencilerin en güzel sonuçları alması temennisinde bulundu.

“BÜTÜN ÖĞRENCİLERİMİZİN EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI ALMASINI DİLİYORUM”

Ailelerin de çocuklarıyla birlikte uzun ve yorucu bir hazırlık yaptığını, bu büyük heyecanı birlikte yaşadığını belirten Başkan Kaya, “Bütün çocuklarımızın sınavlarda başarılı olmasını, sizlerin de yüzünü güldürecek en güzel sonuçları almasını diliyorum. Bu uzun ve yorucu hazırlık sürecindeki destekleriniz, sabrınız ve fedakarlığınızın karşılığını almanızı gönülden temenni ediyorum. Umarım herkesi mutlu eden sonuçlar ortaya çıkar. Bu zorlu maratona öğrencilerimizi hazırlayan kıymetli öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyorum, onların da emeklerine sağlık” dedi.

VELİLER, BAŞKAN KAYA’YA TEŞEKKÜR ETTİ

Ortahisar Belediyesi’nin ikram stantlarının ince düşünülmüş çok güzel bir hizmet olduğunu dile getiren öğrenci velileri ve yakınları, hem kendileri hem de çocukları için bu özel günde yanlarında olan, destek veren ve heyecanlarını paylaşan Başkan Kaya’ya ve belediye çalışanlarına teşekkür ettiler.