Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon’un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, “Bu toprakların bağımsızlığı için canlarını veren aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bağımsızlık uğrunda yaşanan büyük acılardan ders alacak, geleceğe birlik ve beraberlik içinde yürüyeceğiz. Güzel şehrimiz Trabzon’da ve vatanımızın her bir karışında, şanlı bayrağımızı sonsuza dek gururla dalgalandıracağız” dedi.



Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon’un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında birlik, beraberlik ve bağımsızlık vurgusu yapan Başkan Kaya, 1. Dünya Savaşı’nda emperyalist devletlerin Türkleri Anadolu’dan sürmek için amansız bir saldırı başlattığını, 18 Nisan 1916’da işgal edilen Trabzon’un da 24 Şubat 1918’e kadar acı, gözyaşı ve yokluklarla dolu çok zor yıllar geçirdiğini söyledi.



Başkan Kaya mesajında şu ifadelere yer verdi:

“TRABZON HER DÖNEM VATAN SAVUNMASININ KİLİT TAŞLARINDAN BİRİ OLMUŞTUR”



“Birinci Dünya Savaşı’nda, Türk Milletini bu topraklardan tamamen kazıyıp atmak isteyen emperyalistlerin acımasız saldırılarına karşı, Trabzon, vatan savunmasının kilit taşlarından biri olmuştur. Çanakkale’de, Sarıkamış’ta binlerce yiğit Trabzonlu, bu vatan için can vermiş, Trabzon Lisesi, cepheye gönderdiği öğrencilerin şehit olması sebebiyle 3 dönem mezun verememiş, yoklama kağıtlarına ‘Geri Dönemediler’ yazılmıştır.‬”

“TRABZON HALKI, İŞGAL BOYUNCA BÜYÜK ACILAR ÇEKMİŞTİR”



“1. Dünya Savaşı’nda Ruslar, doğudan şehrimize doğru girmeye başlamış, yöre halkından oluşan birliklerimizin direnişine rağmen bölgedeki Ermeniler ve Rumların da desteğiyle ilerleyiş durdurulamamış ve Trabzon, 18 Nisan 1916’da işgal edilmiştir. Şehirde kalan halk, işgal süresi boyunca hem Rusların hem de Ermeni çetelerinin baskı ve işkencelerine maruz kalırken, muhacir olarak şehri terk eden Trabzonlular da bu göç sırasında çok büyük acılar yaşamış, on binlercesi bir daha memleketine geri dönememiştir.”

“ACI VE GÖZYAŞI DOLU ESARET YILLARI, 24 ŞUBAT 1918’DE SONA ERMİŞTİR”



“Ruslar, 18 Aralık 1917'de yapılan Erzincan Antlaşması gereğince çekilme kararı almış ancak antlaşmaya uymayan Ermeni çetelerinin halkımıza karşı katliamlara başlaması üzerine ordumuz harekete geçmiştir. Trabzon ve çevresi kısa sürede çetelerden temizlenerek yaklaşık 2 yıl süren acı ve gözyaşı dolu bu esaret, nihayet 24 Şubat 1918 tarihinde sona ermiş, Trabzon’umuz yeniden özgürlüğüne kavuşmuştur.”

“ŞANLI BAYRAĞIMIZ, GÜZEL ŞEHRİMİZ TRABZON’DA VE VATANIMIZIN HER BİR KARIŞINDA SONSUZA DEK GURURLA DALGALANACAKTIR”



“Bağımsızlık uğrunda verilen canlara, yaşanan büyük acılara bakarak geçmişten ders alacak, geleceğe de birlik ve beraberlik içinde yürüyeceğiz. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bizlere bıraktığı bu kutsal mirası ve bağımsızlık ruhunu gelecek nesillere aktaracak ve bu mirasa bütün gücümüzle sahip çıkacağız. Güzel şehrimiz Trabzon’da ve vatanımızın her bir karışında, şanlı bayrağımızı sonsuza dek gururla dalgalandıracağız.”

“KURTULUŞUN 108. YILDÖNÜMÜ, KUTLU OLSUN”



“Bu duygu ve düşüncelerle; Trabzon’umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümünü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakların bağımsızlığı için canlarını veren aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.”