

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzonspor üzerinden algı oluşturarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu’nun yıpratılmak istenmesine, “Bu kulübün 2010-2011 şampiyonluk kupası, Fenerbahçe’nin müzesindedir. O kupanın neden orada olduğunu da herkes biliyor. Madem Trabzonspor’u savunuyorsunuz, o zaman 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupasını bu şehre verdirin! Bırakın hikaye anlatmayı!” sözleriyle tepki gösterdi.



Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantılarının son birleşimi, Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, İmar Komisyonu’ndan gelen maddelerin görüşülmesi sırasında gündem dışı söz alarak İBB’ye yönelik açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Cevdet Bayraktar’a cevap verdi.

“TRABZONSPOR’UN 2010-2011 ŞAMPİYONLUK KUPASI, FENERBAHÇE’NİN MÜZESİNDEDİR VE O KUPANIN NEDEN ORADA OLDUĞUNU DA HERKES BİLİYOR!”



Bayraktar’ın, Trabzonspor üzerinden İBB’yi ve Ekrem İmamoğlu’nu yıpratmak istediğini dile getiren Başkan Kaya, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Bu konu tartışıldı ve biz de dilimiz döndüğünce hakikati anlattık. Orada bir yetki gaspı var. Sadece Trabzonspor’dan değil, hangi kurumdan, nereden gelirse gelsin, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, fark etmeksizin, “İBB Meclisi, imar planı yapma hakkının elinden alınmasına ilkesel olarak itiraz ediyor” dedik. Burada bir ayrım yok. İBB, bu hakkı elinden alındığı için itiraz ediyor. Ben teyit ederek bu bilgiyi paylaştım. Ancak görüyorum ki Trabzonspor üzerinden bizi eleştiriyorlar. Ben Trabzonspor Divan Kurulu Üyesiyim. Trabzonspor üyeliğim, siyasete girdikten sonra başlamadı. Birileri gibi, “Bunu siyasette kullanırım” düşüncesiyle Trabzonspor üyesi olmadım. Çocukluğumdan beri Trabzonspor sevdalısıyım ve bu yaşımda Divan Kurulu Üyesi olma onurunu yaşamış bir insanım. Ekrem İmamoğlu Başkanımız da aynı şekilde bir Trabzonspor sevdalısıdır. Yöneticilik yapmış ve kulübe her türlü katkıyı vermiştir. Bu mesele üzerinden “Ekrem Başkanı nasıl yıpratırız?” arayışına girildi. Trabzonspor’u çok savunuyorsunuz ya, bu kulübün 2010-2011 şampiyonluk kupası, Fenerbahçe’nin müzesindedir. O kupanın neden orada olduğunu da herkes biliyor. O kupamızı vermeyen siyasi iradenize mesaj yollayın, Trabzonspor’un anasının ak sütü gibi helal olan 2010-2011 kupasını bu şehre verdirin. Eğer Trabzonspor’u düşünüyorsanız, bunu yaptırın, bırakın hikaye anlatmayı!”

Başkan Kaya ayrıca, Kartal’daki söz konusu araziyi Trabzonspor’a kazandıranın da CHP’li Akif Hamzaçebi olduğunu sözlerine ekledi.

ZORLU: “HEDEFLENEN RAKAMLARIN TUTTURULAMAMASI, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN BÜTÇESİNİN GERÇEKÇİ HAZIRLANMADIĞINI GÖSTERİYOR”



Trabzon Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Cüneyit Zorlu, 2025 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabıyla ilgili görüşmeler sırasında söz alarak değerlendirmelerde bulundu.

Bütçede hedeflenen rakamların tutturulamadığına ve düşük gerçekleşme oranlarına dikkat çeken Zorlu, “Daha önce Faaliyet Raporu’nda ve diğer bütçe hesaplarında görmüştük. Faiz giderleri ve borçlanmalar artmış, harcamaların önemli kısmı da yatırımlar yerine rutin ödeme giderlerine ayrılmış. Bütçede 11,7 milyar TL gelir hedeflenmiş ancak 7,2 milyar TL’de kalınmış. Gerçekleşme oranı yüzde 61. Bu da hedeflenen gelirin yüzde 39’unun gerçekleşemediği anlamına geliyor. Bu rakamlar, bütçenin gerçekçi bir şekilde hazırlanmadığını gösteriyor. Gider bütçesine baktığımızda ise 13,7 milyar TL planlanmış ancak gerçekleşen gider 9,5 milyar TL olmuş. Harcama yapılmış ama gelir aynı ölçüde artırılamamış. 2 milyar TL borçlanma hedefi ise 2,150 milyar TL olarak gerçekleşmiş, hedefe yaklaşmış” dedi.



Ulaşım hizmetlerine, bütçenin yüzde 23’üne tekabül eden 2,2 milyar TL harcama yapılmasına rağmen vatandaşın ulaşım kalitesinden memnun olmadığına işaret eden Zorlu, “Fen işlerinde, yol ve yatırım harcamaları yüksek gözükmesine rağmen Trabzon’da altyapı, ulaşım ve trafik sorunu da çözülemedi. Umarım istenilen hedefler gerçekleşir. Olumlu oy vereceğimizi belirtiyor, çalışmayı yapan ekibe teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.