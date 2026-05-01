Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, TESOB Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, esnafların büyük zorluklar içinde ayakta kalma mücadelesi verdiğini belirterek, “Esnaflarımızla dayanışma halinde olmayı, onların derdine derman olmayı görev sayan bir sorumluluk anlayışıyla belediyecilik yapmaya çalışıyoruz. Yerel yönetimler olarak bütün gücümüzle, bütün desteğimizle yanınızdayız” dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği'nin (TESOB) Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede konuşan Başkan Kaya, esnafların Trabzon ekonomisini ayakta tutan, istihdam sağlayan çok önemli bir meslek grubu olduğunu söyledi.

“HER BİRİMİZ İŞVEREN DE PATRON DA OLSAK EMEKÇİYİZ”



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayarak konuşmasına başlayan Başkan Kaya, “Her birimiz işveren de olsak, meslek odasının başında başkan da olsak birer emekçiyiz. Biz helalinden, alın teriyle evimize ekmek getirme gayreti veren insanlarız. Ben de kendimi o kategoride sayıyorum. Ben hiçbir zaman patron olmadım. Çocukluğumdan itibaren rahmetli babamdan esnaflık kültürünü, esnaflık ahlakını, sabah altıda kalkmayı, helali haramı, ekmek kazanma mücadelesini rahmetli babamdan öğrendim. İyi ki de öğrendim. Bütün ölmüşlerimiz de nur içinde yatsın. Bir inşaat malzemesi dükkanımız vardı. Orada ticari faaliyetlerimize başladık. Sonrasında Uzun Sokak’ta konfeksiyon mağazalarım oldu, çok sayıda genç arkadaşımla birlikte ticaret yaparak güzel kazançlar elde ettik, birçok insana istihdam sağladık” dedi.

“ESNAFLIĞIN BANA KATTIKLARINI PARLAMENTODA FARK ETTİM”



Esnaflık kültürünün kendisine çok büyük katkılar sağladığını, bunu en çok milletvekili olarak parlamentoda bulunduğu dönemde hissettiğini dile getiren Başkan Kaya, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Siyasette verdiğimiz mücadele sonunda milletvekili olarak parlamentoya gitme onurunu yaşadım. Esnaflığın bana kattıklarını en çok parlamentoda fark ettim. Parlamentoda bir ay içinde bütün herkesle samimiyet kurmuş, herkesle gönül bağı kurmuş, parti ayrımı gözetmeksizin herkesle dostluklar kurmuş bir insan olarak gördüm kendimi. Sonra dedim ki; birçok milletvekili, birçok siyasetçi selam vermekten acizken beni bu kadar kısa sürede bu insanlarla bu kadar iyi iletişim kurabilir hale getiren, esnaflık kültürüdür. Esnaflıktan aldığım terbiye, ahlak, güler yüz; siyaset hayatımda da, ticaret hayatımda da benim rehberim oldu. O anlamda mesleği öğrendiğimiz, esnaflığı öğrendiğimiz, bizde emeği olan bütün büyüklerimize huzurunuzda teşekkür ediyorum.”

“ESNAFIMIZ ZORLUKLUKLAR İÇERİSİNDE AYAKTA KALMAYA ÇALIŞIYOR”



“Sizler, Trabzon'da istihdam sağlayan, Trabzon ekonomisini ayakta tutan insanlarsınız, Allah sayınızı arttırsın. Çünkü gerek dünya ölçeğinde gerek ülkemiz ölçeğinde çok zor ve sıkıntılı bir dönemdeyiz. Benim esnaflık dönemimde mağazama ürünü getirdiğimde daha rafa kaldırmadan mal tükeniyordu. Şimdi o günler çok geride kaldı. Artan maliyetler, kiralar, faturalar, vergiler ve girdi maliyetleri esnafımızı zorluyor. İşler azaldı, maliyetler arttı. Diğer taraftan internet alışverişi ve zincir marketler küçük esnafları zor durumda bırakıyor. Kredi olanakları kısıtlandı. Bütün bu sıkıntıların içinde esnafımız ayakta durma mücadelesi veriyor. Allah yardımcınız olsun. İktidarın bu zor dönemde esnafımıza bir can simidi, bir yardım eli uzatması lazım.”

“ESNAFLARIMIZIN DERDİNE DERMAN OLMAYA ÇALIŞIYORUZ”



“Trabzon; ‘bir esnaf kenti, bir spor kenti, bir tarih kenti’ diyoruz. Birçok şeyi sayıyoruz ama bugün Trabzon bir turizm kentine dönüşmüş durumdadır. Bütün esnafımız, turistlerin gelmesini bekliyor. Savaş durumu turist kaygısını artırırken yerel yönetimler olarak bütün gücümüzle, bütün desteğimizle yanınızda olmak zorundayız. Bu anlamda Kemeraltı'nda esnaflarımızın bir aydınlatma talebi vardı. Akşam 18.00’den sonra o bölgede çok hareket olmuyordu. Arkadaşlara hemen talimat verdik, gittiler, yerinde incelediler. Sokağın bütünüyle aydınlatılmasını ve akşam 21.00-22.00 saatlerine kadar orada esnafımızın iş yapabilmesini sağlamaya çalıştık. Bunun dışında esnaflarımızla dayanışma halinde olmayı, onların derdine derman olmayı da görev sayan bir sorumluluk anlayışıyla belediyecilik yapmaya çalışıyoruz.”

“GELİRLERİMİZİN KESİLMESİNE RAĞMEN PES ETMEDEN ÇARE ÜRETİYORUZ”



“Esnafımızın çektiği sıkıntıları biz de belediye olarak yaşıyoruz. Biz de, iktidar partisi mensubu belediye başkanı arkadaşların koşullarında belediye başkanlığı yapmak istiyoruz ama maalesef o olanaklardan çok yoksunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızı da görürsem, ona da söyleyebilirim. Cumhurbaşkanımız ‘silkeleyin’ talimatını verdikten sonra belediyemizin gelirleri yarı yarıya kesildi ve çok yüksek faizlerle borçları bizden almaya çalışıyorlar. Biz çaresizlik içinde çare üretmeye çalışıyoruz. Her şeye rağmen aldığım esnaflık terbiyesi, babadan aldığım disiplinle dimdik ayaktayız, mücadelemizi sürdürüyoruz.”

Başkan Kaya, konuşmasının sonunda Genel Kurul’un hayırlı olmasını dileyerek, yeniden başkanlığa seçilen Metin Kara ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi.