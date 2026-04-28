

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından belediyelere hibe edilen araçların teslimi için Ankara’da düzenlenen törene katıldı. Ortahisar Belediyesi’ne hibe edilen iş makinasını teslim alan Başkan Kaya, “Türkiye Belediyeler Birliğimize ve başta Ekrem İmamoğlu Başkanımız olmak üzere, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.



Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından, aralarında Ortahisar Belediyesi’nin de bulunduğu 94 belediyeye toplam 95 yeni hizmet aracının kazandırılması amacıyla düzenlenen Araç Teslim Töreni, TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in katılımıyla, Çankaya Belediyesi Yerleşkesinde yapıldı. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın da katıldığı törende; belediyelerin sosyo-ekonomik yapısı, yüzölçümü, nüfusu ile ihtiyaç ve talepleri esas alınarak hazırlanan hibe programı kapsamında; 25 damperli kamyon, 22 çöp kamyonu, 13 kazıcı yükleyici, 11 paletli ekskavatör, 5 arazöz, 3 yol süpürme aracı belediyelere teslim edildi.



TBB Başkan Vekili Vahap Seçer, Türkiye genelinde 94 belediyeye 95 yeni hizmet aracı kazandırıldığını belirterek birliğin 2 yılda belediyelere 714 hizmet aracı hibe ettiğini söyledi.

ORTAHİSAR BELEDİYESİ’NE EKSKAVATÖR HİBE EDİLDİ



Program kapsamında Ortahisar Belediyesi’ne de, 1 adet ekskavatör hibe edildi. İş makinesini teslim alan Başkan Kaya, Birliğin 26 Mart’ta da Ortahisar Belediyesi’ne 1 adet su arazözü hibe ettiğini hatırlatarak sağlanan destekler için teşekkür etti.

BAŞKAN KAYA: “BU DESTEKLER, HİZMET KALİTEMİZİ ARTIRACAKTIR”



Yeni iş makinasının, belediyenin çalışmalarına önemli katkı sağlayacağını belirten Başkan Kaya, “Vatandaşlarımıza daha hızlı, daha etkin ve kaliteli hizmet sunma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye Belediyeler Birliğimiz tarafından belediyemize kazandırılan bu ekskavatör, özellikle altyapı, yol bakım ve çevre düzenleme çalışmalarımıza önemli bir katkı sağlayacaktır. Sahadaki gücümüzü artıracak bu destek, hizmet kalitemizi daha da yukarı taşıyacaktır” dedi.

“BİRLİĞİMİZE VE EMEĞİ GEÇEN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”



TBB’nin adalet, dayanışma ve eşit hizmet anlayışına da dikkat çeken Başkan Kaya, “Yerel yönetimlerin güçlenmesi adına yapılan bu katkılar son derece kıymetlidir. Belediyelerimize sağlanan bu destekler için başta Ekrem İmamoğlu Başkanımız olmak üzere, Başkanvekilimiz Sayın Vahap Seçer’e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.