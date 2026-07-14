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Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı ilk oturumunda Meclis Üyesi Alper Öztürk’e yönelik kullandığı yakışıksız sözler nedeniyle özür dileyen Faruk Kanca’ya, gösterdiği anlayış için teşekkür etti. “Sulhta hayır vardır” diyen Başkan Kaya, “Milletimiz bize burada hizmet edelim diye yetki verdi. Bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürmemizi diliyorum” ifadelerini kullandı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantılarına, Başkanvekili Faruk Kanca yönetiminde gerçekleştirilen oturum ile devam edildi. Toplantının başında Başkanvekili Kanca, 8 Temmuz Çarşamba günü yapılan ilk oturumda, Meclis Üyesi Alper Öztürk’e karşı kullandığı yakışıksız sözler için özür diledi. Öztürk’e yönelik istem dışı kötü kelimeler sarf ettiğini belirten Kanca, “İstenmeyen bir takım olaylar cereyan etti. Biz tabii kendi haklılığımıza inanıyoruz, ama haklı olmak hakaret yapmayı gerektirmez. Ben de sonradan izledim. Hakikaten, istem dışı, ağzımızdan Alper kardeşimizin şahsına maalesef kötü kelimeler çıkmış. Dolayısıyla Alper Bey'in şahsına ettiğim nahoş kelimelerden dolayı Alper Bey'e kusura bakma diyorum. O benim kardeşimdir. Tabii gönül istiyor ki her zaman barış ve huzur içerisinde burada toplantı yapalım, birbirimize saygılı olalım. Birbirimizin sözünü kesmeyelim ve bu tip nahoş hadiseler de yaşanmasın tabii. İnşallah bundan sonra bu şekilde devam ederiz. Alper Bey kardeşim kusura bakma, hakkını helal et” sözleriyle Öztürk’ten özür diledi.

BAŞKAN KAYA, KANCA’YA TEŞEKKÜR ETTİ

Konuyla ilgili söz alan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, hatasında ısrar etmeyişi ve gösterdiği anlayış için Kanca’ya teşekkür ederek şöyle konuştu:

“Öncelikle bütün Trabzon'dan ve kamuoyundan bizler de özür diliyoruz. Milletimiz bizi Trabzon'umuza hizmet edelim diye burada görevlendirdi ancak geçen yaşanan bir tartışma nedeniyle Trabzon kamuoyunun dikkatleri Meclisimize çevrildi. Gereksiz bir gündem oluştu. Siz anlayış gösterdiniz, özür dilediniz. Özrünüz için ayrıca teşekkür ediyorum. Sulhta hayır vardır. Milletimiz bize burada hizmet edelim diye yetki verdi. Bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürmek dileğiyle, tekrar teşekkür ediyorum.”

AKAÇ: “BİRLİKTE HAREKET EDEREK TRABZON'A KALICI BİR KURBAN SATIŞ VE KESİM ALANI KAZANDIRALIM”

Bu yıl Kurban Kesim ve Satış Sahası olarak kullanılan bölgeyle ilgili gündem maddesinin görüşülmesi sırasında söz alan Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Celal Akaç, Trabzon’da kalıcı bir kurban sahası inşa edilmesinin şart olduğunu söyledi.

Ortahisar Belediyesi ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin ortak çalışması ile sürecin yönetilebileceğini kaydeden Akaç, “Kurban satış ve kesim alanı konusu kentimizin her yıl karşı karşıya kaldığı önemli sorunlardan biridir. Her Kurban Bayramı öncesinde yeni bir alan arayışına girmek zorunda kalıyoruz. Bu durum yalnızca Ortahisar Belediyemizin değil, Büyükşehir Belediyemizin de öncelik verdiği bir konudur. Bu nedenle 2027 yılı Kurban Bayramı için daha kalıcı, her yıl taşınma ve yeni yer arama ihtiyacını ortadan kaldıracak bir kurban satış ve kesim alanının oluşturulması konusunda özellikle sizlerin desteğini rica ediyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç de bu konuda ortak çalışma yapılması yönünde görüşlerini ifade etmişti. Gelin, birlikte hareket ederek Trabzon'a kalıcı bir kurban satış ve kesim alanı kazandıralım. Böylece kurban alanı denildiğinde vatandaşlarımızın aklına her yıl değişen değil, altyapısı tamamlanmış, düzenli ve kalıcı bir merkez gelsin. Bu konuda göstereceğiniz destek ve iş birliği için şimdiden teşekkür ediyor, halkımızın bu önemli sorununu hep birlikte çözeceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.