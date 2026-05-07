

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Trabzon İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısına katılan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, sokak hayvanlarıyla ilgili olarak yasanın emri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “O canlar bize emanet. Yapılması gerekenleri hep birlikte yapacağız ve o emanetleri en güzel şekilde yaşatacağız” dedi.



Trabzon İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun ikinci toplantısı, Trabzon Valisi Tahir Şahin başkanlığında, Trabzon İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) toplantı salonunda gerçekleştirildi. Trabzon’da hayvan hakları ve refahının korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında düzenlenen İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı’nda, sahipsiz hayvanlar konusunda yapılacak çalışmalar, uzun vadeli planlar, doğal yaşam alanları, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin uygulanması, sahipsiz hayvanların korunması ve rehabilitasyonu, yasalara aykırı durumlarda uygulanacak cezai yaptırımlar gibi konular ele alındı.



Toplantıda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Melih Şanlı tarafından bir sunum gerçekleştirildi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin Yomra’nın İkisu Mahallesinde sokak hayvanları için oluşturacağı doğal yaşam alanına ilişkin bilgilendirilmelerde bulunuldu.

BAŞKAN KAYA: “DOĞAL YAŞAM ALANIMIZI TAMAMLAYARAK İLÇEMİZ SINIRLARI İÇİNDE BU SORUNU ÇÖZMÜŞ OLACAĞIZ”



Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, sokak hayvanlarıyla ilgili olarak yasanın emri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Trabzon İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği (TİSKOB) tarafından yapılan doğal yaşam alanının tamamlanması için yaklaşık 6 aylık bir süreye ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Başkan Kaya, “Biz Ortahisar Belediyesi olarak bir doğal yaşam alanı yapıyoruz. Hava şartları elverirse 1-1,5 aylık süreçte doğal yaşam alanımızı tamamlayıp bu sorunu kendi ilçe sınırlarımız içerisinde çözmüş olacağız. Ancak Trabzon genelindeki sorunu çözebilmek adına yönetmemiz gereken 6 aylık bir süreç var” dedi.

“BU SÜREÇTE GÖNÜLLÜ DERNEKLERİMİZİN FİKİRLERİNİ ALMALI, SÜRECİ ONLARLA BİRLİKTE YÜRÜTMELİYİZ”



Sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmaların, gönüllü dernekleri ve hayvanseverlerle işbirliği içinde, onların da fikirleri alınarak yürütülmesinin çok kıymetli olduğunu ifade eden Başkan Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz kurum amirleri olarak bu süreç yönetimini yasanın emri doğrultusunda yapıyoruz. Fakat bu işi gönüllü yapan, kendini bu işe adamış çok değerli derneklerimiz ve o derneklerde faaliyet yürüten arkadaşlarımız var. Onların o canları ayakta tutabilmek adına nasıl fedakarlıklar yaptıklarını yakinen biliyorum. Dolayısıyla bu süreç yönetimi konusunda onların da fikrini almanın çok kıymetli olacağına inanıyorum. Ayrıca doğal yaşam alanı içerisinde yapılması planlanan ek ve eklentilerle ilgili de yine derneklerimizin, hayvanseverlerin fikrinin mutlaka alınması gerektiğini, onlara da söz hakkı tanınması gerektiğini düşünüyorum. Yine bu 6 aylık periyotta, özellikle hayvanseverlerin sokaktaki canları sahiplendirme adına yaptığı fedakar çalışmaları da görünce, onlarla koordineli biçimde hareket etmemiz, sokak hayvanlarını sahiplendirme konusunda iş birliği yaparak süreci yönetmemiz ve kendilerine biraz zaman tanımamız gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda bazı görüşmeler yaptım, kendilerine zaman tanınırsa sokaktaki bu canların birçoğunu sahiplendireceklerini söylediler. O canlar bize emanet. Yapılması gerekenleri hep birlikte yapacağız ve o emanetleri orada en güzel şekilde yaşatacağız.”

VALİ ŞAHİN: “5199 SAYILI YASA ÇERÇEVESİNDE OLUŞTURULAN KURULLAR VE KOMİSYONLAR, SÜRECİ AKTİF ŞEKİLDE YÜRÜTECEK”



Yerel yönetimlerin sahipsiz hayvanlarla ilgili süreçlere daha aktif şekilde katılması gerektiğini belirten Trabzon Valisi Tahir Şahin, “5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde oluşturulan kurullar ve komisyonlar, süreci aktif şekilde yürütecek. Tüm üyelerin toplantılara düzenli katılması, alınan kararların tüm paydaşlar tarafından takip edilmesi ve uygulanması büyük önem taşıyor. İzleme ve denetim komisyonları düzenli toplanacak, süreç ilgili kurumlar tarafından yakından izlenecek. Kurulumuz; hayvanlardan kaynaklanan sorunları değerlendirecek, çözüm önerileri geliştirecek ve kısa, orta, uzun vadeli planlar hazırlayacak. Bu kapsamda bir komisyon oluşturacağız ve önümüzdeki toplantıya taslak bir çalışma sunulmasını isteyeceğiz” dedi.

“DİĞER İLLERDEN SOKAK HAYVANLARININ ŞEHRİMİZE GETİRİLMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALACAĞIZ”



Sokak hayvanlarının toplanması, bakımı ve beslenmesi süreçlerini mevzuata uygun şekilde yürüteceklerinin altını çizen Vali Şahin, “Diğer illerden sokak hayvanlarının şehrimize getirilmesini önlemek için de gerekli tedbirleri alacağız. Şehir girişlerinde denetimleri artıracağız. Sahipsiz hayvanların toplanması ve bakımına yönelik ekipleri de güçlendireceğiz” diyerek, sürecin ilgili kurumların koordinasyonuyla etkin şekilde yürütüleceğini vurguladı.