Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, itirazlara rağmen inatla yapılan Reşadiye Kavşağının yıkılacak olmasıyla ortaya büyük bir kamu zararı çıkacağına dikkati çekerek, “Bir AK Partili Belediye Başkanı, şehrin bütün dinamiklerinin itirazına rağmen "Yapacağım" dedi ve yaptı. Şimdi yine AK Partili Belediye Başkanı "Yıkacağım" diyor. Peki, oluşan kamu zararını kim ödeyecek?” dedi.



Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Pazarkapı Mahallesi’nde yer alan ve uzun yıllardır tartışma konusu olan Reşadiye Kavşağı’nın kaldırılmasıyla ilgili Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya açıklamalarda bulundu.



İtirazlara rağmen inatla yapılan Reşadiye Kavşağının yıkılacak olmasıyla ortaya büyük bir kamu zararı çıkacağına dikkati çeken Başkan Kaya, “Cumhuriyet Halk Partili belediyelere operasyon yapılıyor. Gerekçe ne? Kamu zararı, kamu kaynaklarının çarçur edilmesi. İşte örnek! Bundan büyük kamu zararı olur mu? Bunun hesabını kim verecek” dedi.



Reşadiye Viyadüğünün yıkılmasıyla ilgili kararı desteklediklerini, ancak bir inat uğruna yapılan iş nedeniyle ortaya büyük bir kamu zararının çıktığına vurgu yaparak, “Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısında, Reşadiye Kavşağı ve oradaki viyadüğün yıkımını içeren plan değişikliğini onayladık. Uzun yıllardır konuşulan, şehrin böğrüne bir hançer gibi saplanan bir viyadük var orada. Yapılırken de çok itiraz etmiştik ama geldiğimiz noktada bugün yıkılması gündeme geldi. Yıkılmasını ve orada bir döner kavşak yapılmasını bizler de onaylıyoruz” şeklinde konuştu.





“DÖNEMİN AK PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANI, REŞADİYE KAVŞAĞINI, BÜTÜN İTİRAZLARA RAĞMEN, BİR İNAT UĞRUNA YAPTI”



Kavşağın yıkılarak yerine daha estetik ve işlevsel bir düzenleme yapılmasını istediklerini dile getiren Başkan Kaya, bu kararda asıl tartışılması gereken konunun ortaya çıkan kamu zararı olduğuna dikkat çekti.



Sürecin vatandaşlar tarafından dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Kaya, “Burada asıl konuşulması gereken mesele, kamu zararının nasıl oluştuğudur. Milletin parası nasıl çarçur edilir? Vatandaşlarımız lütfen bu süreci takip ederek tespit etsinler. Orada çok ciddi bir kamu zararı oluşmuştur. Kavşak 2010 yılından sonra yapıldı. O zaman AK Partili Trabzon Belediye Başkanı, ısrarla ve inatla, şehrin bütün dinamiklerinin, meslek odalarının itirazına rağmen "Yapacağım" dedi ve yaptı. Bir inat uğruna yaptı! Bugünün parasıyla yaklaşık 350-380 milyon liralık bir maliyet oluştu. Şimdi yine AK Partili Belediye Başkanı "Yıkacağım" diyor. Yani bir AK Partili Belediye Başkanı, şehri dinlemeden "Yapacağım" dedi, bir AK Partili Belediye Başkanı da "Yıkacağım" diyor” ifadelerini kullandı.

“MİLLETİN PARASI ÇARÇUR EDİLİYOR!”



Yapım maliyetinin günümüz şartlarında yaklaşık 350-380 milyon TL’ye denk geldiğinin altını çizen Başkan Kaya, yıkım ve yeniden düzenleme süreciyle birlikte toplam maliyetin 500 milyon TL’yi bulacağını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Evet yıkılsın, orada güzel bir döner kavşak yapılsın, estetik bir kavşak oluşsun. Biz de bunu istiyoruz. Ama burada oluşan kamu zararının hesabını kim verecek? Bunun açıklığa kavuşması lazım. Bu, kamu kaynağı, bu, milletimizin, hepimizin hakkı olan bir para. Bu o kadar büyük bir para ki, yapım-yıkım maliyeti yaklaşık 500 milyon lira! Bu para orada çarçur edilmiş olacak. Bunun hesabını kim verecek? Milletin parası çarçur ediliyor.”

“KAMU ZARARININ EN BARİZ ÖRNEĞİ BURADA! BUNUN HESABINI KİM VERECEK?”



Son dönemde özellikle belediyelere ‘kamu zararı’ gerekçesiyle yapılan soruşturmaları hatırlatan Başkan Kaya, “Kamu zararı derken burada şunu da konuşalım. Her gün Cumhuriyet Halk Partili belediyelere operasyon yapılıyor. Gerekçe ne? Kamu zararı, kamu kaynaklarının çarçur edilmesi. İşte örnek! Buyurun, bundan büyük kamu zararı olur mu? Bunu niye görmüyorlar? Mademki dürüstler, mademki ahlaklılar, mademki kamu zararını bu kadar önemsiyorlar, işte en bariz örneği burada. Çok büyük bir kamu zararı oluşuyor. Kamu kaynağı çöpe atılıyor, çarçur ediliyor. Bunun hesabını birinin vermesi lazım. 500 milyon, bu şehrin parası. O yapım kararını veren, şehrin dinamiklerini, meslek odalarını dinlemeden "Benim dediğim dediktir" deyip o kavşağı yaptıran, şimdi bu maliyeti de ödesin. Hem yapım maliyetini, hem yıkım maliyetini ödesin” sözlerini kullandı.