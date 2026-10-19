Kaynak: Haber Merkezi

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlayarak “Muhtarlarımız hizmetlerimizin en doğru ve en hızlı şekilde 87 mahallemize ulaştırılmasında hayati bir rol oynamaktadır” dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Muhtarların yerel yönetimlerdeki rolüne dikkat çeken Başkan Kaya, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yerel demokrasinin ilk halkası ve en sağlam yapı taşı olan muhtarlarımız; mahallelerimizde hizmet ve dayanışmanın teminatıdır. Muhtarlarımız, sadece mahallelerinizin temsilcisi değil; Trabzon’umuza ve Ortahisar’ımıza hizmet yolunda omuz omuza yürüdüğümüz en yakın çalışma arkadaşlarımızdır. Ortahisar Belediyemiz ile halkımız arasında muhtarlarımızla kurduğumuz o güçlü köprü, hizmetlerimizin en doğru ve en hızlı şekilde 87 mahallemize ulaştırılmasında hayati bir rol oynamaktadır."

“TÜM MUHTARLARIMIZA BAŞARILAR DİLİYORUM”

"Muhtarlarımızla birlikte, ortak akılla hareket ettiğimizde Ortahisar’ımızı çok daha yaşanabilir ve güzel bir geleceğe taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Ortahisar’ımızda görev yapan değerli mesai arkadaşlarım olmak üzere, ülkemizin dört bir yanındaki tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor; sağlık, huzur ve başarılarla dolu bir görev süresi diliyorum. Aramızdan ayrılan merhum muhtarlarımızı da rahmet ve minnetle anıyorum."