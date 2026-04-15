Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 2026 yılı Trabzon İl Koordinasyon Kurulu 2. Toplantısı’na katıldı. Hükümet Konağı A Toplantı Salonu’nda Trabzon Valisi Tahir Şahin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, belediye başkanları, kaymakamlar ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda il genelinde yürütülen kamu yatırımları ile kurumlar arası koordinasyon gerektiren çalışmalar dile getirildi.

Kamu kurum temsilcilerinin, sürmekte olan yatırımlar hakkında bilgilendirmede bulunduğu toplantıda Başkan Kaya, Ortahisar Belediyesi'nin çalışmaları ve yatırımları hakkında sunum gerçekleştirdi.

“ÇAĞLAYAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ, TAAHHÜT SÜRESİNDEN ÖNDE İLERLİYOR”



Başkan Kaya, sunumunda, yapımı süren ve planlanan projelerle ilgili şu bilgileri verdi:

“Çağlayan’da önemli bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştiriyoruz. Şuanda yüzde 18’lik kısmını tamamladık. Projemizde 44 dükkan ve 418 daire yer alıyor. Projenin yürütüldüğü alan, kentsel dönüşüm rezerv alanı ilan edilmişti. Bizden önceki dönemde yapılan çalışmaları tamamlayarak hızlıca üretime başladık ve 22 Kasım 2025 tarihli sözleşme ile 700 günlük iş süresi ve 761 milyonluk ihale bedeliyle, işi başlattık. Kendi enerjisini üreten, üstü güneş paneliyle donatılmış, yağmur sularını kullanan son derece yenilikçi projeyi hayata geçiriyoruz. İnşallah taahhüt ettiğimiz tarihten önce vatandaşlarımızı dükkanlarına ve evlerine kavuşturmuş olacağız.”

“SOĞUKSU’DA FİDANLIK SAHASI VE BAKIM MERKEZİNİ HAYATA GEÇİYORUZ”



“Soğuksu’da fidanlık sahası ve bakım merkezi yapıyoruz. Şu anda inşaat aşaması devam ediyor, yüzde 17’lik kısmını tamamladık. Burada yeşil şehir vizyonu çerçevesinde, yeşil alanların oluşturulması, mevcut yeşil alanların korunması ve rehabilite edilmesi, ağaç ve mevsimlik çiçeklerin üretilmesi sağlanacak. 22 Ocak 2026’da sözleşmesi yapılan projemizin bedeli 6 milyon 158 bin liradır, işin süresi 180 gündür. “

“ALTYAPI ÇALIŞMALARINDA KAMU ZARARI OLUŞMAMASINA DİKKAT EDİYORUZ”



“Yol açma, asfaltlama, betonlama çalışmalarına titizlikle devam ediyoruz. Altyapı imalatlarını yaparken kamu kaynaklarını verimli kullanmak adına, enerji altyapısı tamamlanmamış yerlere asfalt ve beton imalatı yapmamaya dikkat ediyoruz. Çünkü coğrafi engeller nedeniyle bin bir zorluklarla gerçekleştirdiğimiz yol çalışmaları, enerji çalışmaları nedeniyle yarılıyor, kazılıyor ve yapılan imalat yok oluyor. Bu da kamu zararına neden oluyor. Sonra birilerine rücu etmek zorunda kalıyoruz. Bu durum koordinasyonsuzluk nedeniyle gerçekleşiyor. O nedenle, ağırlıkla altyapısı tamamlanmış, kanalizasyonundan suyuna, elektriğinden doğalgazına kadar bütün hatları tamamlanmış yerlerde yol çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bazen de bizim dışımızda gelişen nedenlerle yaptığımız yollar, altyapı çalışmaları nedeniyle bozuluyor. Biz de ilgili yazıları göndererek oluşan zararı talep ediyoruz.”

“SARAYATİK PROJESİ İLE TARİHSEL DOKU ÖNE ÇIKACAK”



“Sarayatik Sokak’ta Tarihi Kentler Birliği ile önemli bir çalışmamız var. Bu alanı çok önemsiyoruz. Trabzon’un çok özel bir turizm destinasyonu olmaya namzet bir bölge. Burada tescilli ve tescilsiz yapıların dış cephelerinin tarihi dokuya uygun bir şekilde yapılması konusunda Tarihi Kentler Birliği ile bir proje yürütüyoruz. Bu konuda Bakanlıktan destek alamıyoruz ancak destek alabileceğimiz kurumlara müracaat ediyoruz. Tarihi Kentler Birliği de o kurumlardan biri. Bir cephe ve sokak sağlıklaştırma projesi yaptık. Kamulaştırmalar da yapılabilirse, o bölge gerçekten Trabzon’a çok büyük değer katan bir alana dönüştürülebilir ve Trabzon turizmine büyük katkı sağlayabilir. Gönül ister ki bu projede ortak çalışalım ve birlikte yol yürüyelim.”

“ÇAĞLAYAN ŞELALESİ TURİZME KAZANDIRILACAK”



“Çağlayan’da yüzyıllardır gürül gürül akan bir şelale vardı. Bu doğal güzelliğin varlığından haberdar olduktan sonra yerinde inceleme yaptık. Gerçekten görülmeye değer bir doğal güzellik keşfettik. 80-90 metreden düşen, sene boyu akan şelalesi ile ilgi çekecek bu alan için bir çalışma başlatarak proje hazırladık. Şuanda yaklaşık maliyet hesapları yapılıyor. Sanırım önümüzdeki ay ihalesini gerçekleştirmiş olacağız. İller Bankası ile de görüşme yapıyoruz. Umarım projemize olumlu bakarlar ve onların destekleriyle şelaleyi Trabzon turizmine kazandırmış oluruz.”

“KÜLTÜR MERKEZİ, TRABZON’UN ÖNCELİKLİ İHTİYACI”



“Bir kültür merkezi projemiz var. Bu konuyla ilgili daha önce yer tespiti yapmıştık ama orası olmadı. Şimdi Çukurçayır bölgesinde projemizi gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Trabzon’umuzun şu anda en önemli ihtiyaçlarından biri kültür merkezi. Sanatçılarımız ve sanat derneklerimiz Trabzon’umuzun kültür merkezi eksikliğini sık sık dile getiriyor ve bu konuda bizlerden talepte bulunuyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanımızın da, bizim de bu konuda verilmiş sözlerimiz var, inşallah gerçekleştireceğiz. Yer arayışımız devam ediyor. Çukurçayır’daki alan uygun olursa çalışmalara hızlıca başlayacağız. İnşallah hem Büyükşehir Belediyesi hem de Ortahisar Belediyesi olarak Trabzon’un bu önemli eksikliğini birlikte gideririz.”

“REFAKATÇİ KONUKEVİ’NİN İHALESİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK”



“Akyazı Refakatçi Konukevi projesini Trabzon’un bir sağlık merkezi olması nedeniyle çok önemli buluyoruz. Hemşeri derneklerinin de bu konuda talebi var. Şehir hastanesine yakın olması dolayısıyla eski Akyazı Belediyesi binasında bu projeyi hayata geçireceğiz. Projeyi hazırladık, bina güçlendirme çalışmasını yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde ihalesini gerçekleştireceğiz. Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’miz ve Alzheimer Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’miz için yer arayışımız sürüyor. Kreş projemiz için Erdoğdu ve Çukurçayır’da alan belirledik, kısa sürede inisiyatif alacağız.”

“MASAL ŞATOSU VE KİTAP KAFE İÇİN ÇALIŞMA YAPIYORUZ”



“İlçemizde çok amaçlı konsept bir park yapmayı planlıyoruz. Proje alanını, Resim ve Heykel Müzesi, Masal Şatosu, park, piknik ve etkinlik alanı olacak şekilde tasarlamayı planlıyoruz. Proje ile ilgili yer arayışımız sürüyor. Pelitli bölgesinde bir yerimiz var. Buranın uygunluğunu tespit etmek üzere arkadaşlarımız çalışıyor, sonuçlandığında bilgilendirme yapacağız. Bir sosyal alanı da belediye binasında hayata geçireceğiz. 410 metrekare alanda, aynı anda 80 öğrencimizin ders çalışabileceği, internetten faydalanabileceği, çayını kahvesini içebileceği bir kitap kafe tasarlıyoruz. Projenin yaklaşık maliyet çalışmaları yapıldı. Önümüzdeki hafta ihalesine çıkmayı planlıyoruz.”

“SIFIR ATIK KÖYÜ, DOĞA DOSTU BİR ETKİNLİK ALANI OLACAK”



“Sıfır Atık Köyü projemizin yapımı da Çamoba Mahallemizde devam ediyor. 2 bin 798 metrekarelik alanda, amfi tiyatro, çocuk oyun alanları, sergi alanları, sıfır atık kafe ve kütüphane ve atölyeler yer alıyor. Buradaki yapılar geri dönüştürülebilen doğa dostu malzemelerden yapılacak.”

“SOKAK HAYVANLARI DOĞAL YAŞAM ALANI, KISA SÜREDE TAMAMLANACAK”



“Sokak hayvanları için bir kurul kurduk. Fakat bu konuda biraz gecikiyoruz. Biz kurulun dışında Ortahisar Belediyesi olarak da sokak hayvanları için doğal bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Bir ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Burada bir kaygımız var. Doğal yaşam alanını hizmete aldığımızda diğer ilçelerden, ‘Doğal yaşam alanı var’ diye Ortahisar’a köpek taşınması endişesini taşıyoruz. Bu durum daha önce farklı şekillerde yaşandı. Bu konuda emniyet güçlerinden hassasiyet bekliyoruz.”